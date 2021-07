Sergio Ramos al Paris Saint-Germain. Anzi, no. Non ancora. Il mistero dell'annuncio ufficiale pubblicato e cancellato poco dopo è stato alimentato dallo stesso club parigino. Il tam tam in Rete ci ha messo poco a diffondere la notizia – già nota da qualche giorno – dell'ingaggio dell'ex difensore del Real Madrid. La trattativa andava avanti da tempo, l'ex centrale dei blancos e della nazionale spagnola l'aveva intavolata una volta avuta la certezza che tra le merengues non c'era più spazio per lui. Il calciatore, 35enne, riparte dalla capitale francese con l'ambizione di puntare alla conquista di quella Champions sollevata tra le fila degli iberici. È il pezzo da novanta – e con ogni probabilità non sarà l'unico – che la formazione capitolina incastona nella rosa di Mauricio Pochettino con l'obbligo di puntare alla vittoria della Coppa.

Il comunicato pubblicato e poi cancellato

Error 404. È la dicitura che appare quando si prova a leggere il comunicato del Psg, accedendovi dal link editato sui social. Vuol dire che quel testo non c'è più. È stato cassato o, più semplicemente, messo off-line. Perché? Con ogni probabilità s'è trattato di un errore clamoroso rispetto al giocatore che s'era recato a Parigi per sostenere le visite mediche e mettere nero su bianco in calce al contratto.

Il numero di maglia di Sergio Ramos al Psg

Qual è il numero di maglia di Sergio Ramos? Mentre ancora non è chiaro quale sarà quello di Donnarumma (che non potrà avere la 99), lo spagnolo dovrebbe indossare la numero 4, come indicato inizialmente nella nota che comprendeva anche le prime parole del giocatore rilasciate nell'intervista al canale tematico ufficiale del Psg. "La maglia numero 4 mi piace molto per scaramanzia, perché l'ho avuto dall'inizio della mia carriera e poi mi ha accompagnato per tutta la vita – ha ammesso Sergio Ranos. È con questa divisa che ho vinto molto. Ora il numero 4 fa parte di me come persona e come professionista. Averlo anche a Parigi ha un valore speciale per me".