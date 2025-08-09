Il mercato della Juventus è in stallo: tutto ruota attorno a Kolo Muani, che il PSG valuta tantissimo

La Juventus vuole riprendersi Kolo Muani, ma il PSG vuole cederlo solo a titolo definitivo. I bianconeri hanno il sì dell’attaccante, che ha rifiutato una ricca proposta dalla Premier League.

Fino alla fine. Questo è stato il motto della Juventus del periodo in cui i bianconeri vincevano sempre, in Italia. Questa frase calza a pennello per la situazione che riguarda Kolo Muani, l'attaccante francese che ha vestito la maglia della Juve da gennaio a giugno, e che ora è tornato alla base, cioè al PSG che non ha intenzione di fare sconti, anche se non considera il calciatore utile per la stagione che sta per iniziare.

Il PSG vuole cedere Kolo Muani a titolo definitivo

La Juventus sta agendo a fari spenti sul mercato. Delle big è una di quelle che ha investito meno, ma c'è tanto tempo. David e Joao Mario i colpi dei bianconeri, che però hanno bisogno di un giocatore per reparto, porta inclusa se va via Perin. Tudor rivuole Kolo Muani, ma la trattativa con il PSG è complessa. I campioni d'Europa vogliono cedere il calciatore, sì, ma a titolo definitivo, o quantomeno con la promessa di obbligo di riscatto e vogliono farlo con le loro cifre, cioè a oltre 50 milioni di euro. Cifra che la Juventus non ha intenzione di spendere.

La Juve ha il sì dell'attaccante, che vuole tornare in Serie A

I bianconeri hanno l'ok del calciatore, che vuole solo la Juventus, il Newcastle (club inglese che gli garantirebbe un ingaggio top e che gioca la Champions League) è stato rispedito al mittente dal bomber transalpino, che non si sta allenando nemmeno con i compagni di squadra e a meno di clamorose sorprese non sarà incluso nemmeno nel gruppo che volerà a Udine per la Supercoppa Europa con il Tottenhan. La Juve attende pazientemente sperando che alla fine la volontà del giocatore prevalga e il PSG accetti la proposta.

Da decidere anche il futuro di Vlahovic

Juve che è parzialmente ferma sul mercato pure a causa di Dusan Vlahovic, che non vuole rinnovare il contratto in scadenza nel 2026 e che al momento non pare avere grandi pretendenti. Il Milan che pareva un'opzione ha deciso di virare sul danese Hojlund, in uscita dal Manchester United. Lo stallo per le punte juventine continua.