Già pensare che il Manchester City dal 19 dicembre al 10 febbraio ha ottenuto 15 vittorie è incredibile. Quindici partite disputate e vinte in meno di due mesi è qualcosa di mostruoso. Sapere poi che tutti quei successi sono da record per il calcio inglese rendono quest'impresa titanica. Battendo per 3-1 lo Swansea negli ottavi di FA Cup Pep Guardiola ha portato il Manchester City ai quarti e ha ottenuto la vittoria numero 200 da allenatore dei Citizens (in 268 partite). Numeri mostruosi.

Battuto il record del Preston e dell'Arsenal

Ma vincendo la quindicesima partita in fila ha ottenuto un altro record. Perché il City ha vinto la quindicesima partita consecutiva, in tutte le competizioni, e ha battuto un primato che era condiviso dal Preston North End e dall'Arsenal, che si erano fermati a 14 successi in fila. Quindici successi in fila, e pensare che l'ultima ‘non vittoria' è stato un 1-1 contro il West Bromwich di Big Sam Allardyce che è penultimo in classifica. Dal 1-0 al Southampton il Manchester ha solo vinto, ha impartito una lezione al Liverpool, ha scalato la classifica della Premier League e raggiunto anche la finale di Coppa di Lega.

Il City ha battuto un record storico che era condiviso dal Preston North End, che 14 partite in fila le vinse nella stagione 1891-1892, e dall'Arsenal del 1987-1988 che in panchina aveva George Graham. E ovviamente la serie il City vuole allungarla il più possibile, anche se sabato all'Ethiad Stadium arriva il Tottenham di Mourinho, pronto a mettere ancora i bastoni tra le ruote del suo nemico Guardiola, che non pensa al record e pensa solo al futuro: