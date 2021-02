Antonio Conte è abituato a dire le cose come stanno. A costo di dover raccontare verità scomode con parole anche crude e dirette. Lo ha fatto più volte nel corso della sua carriera, specialmente da quando è all'Inter. E lo ha fatto di nuovo dopo la semifinale di Coppa Italia persa per 2-1 contro la Juventus, nel corso di un'analisi post-partita tutto sommato serena nonostante il risultato negativo contro la sua ex squadra. Il macigno, Conte, l'ha sganciato quando è stato stuzzicato sugli ultimi sviluppi societari legati alle manovre di Suning per defilarsi gradualmente dal ruolo di azionista di maggioranza dell'Inter.

"Per quanto riguarda la vicenda societaria, c'è una situazione particolare ed è inutile nasconderlo. Siamo partiti con un progetto e quel progetto si è fermato ad agosto".

Il riferimento è al mese di agosto 2020, molto probabilmente il più intenso vissuto da Antonio Conte sulla panchina dell'Inter. Dallo sfogo di Bergamo, dopo l'ultima giornata di campionato, alla cavalcata fino alla finale di Europa League, per finire con l'incontro nel quale allenatore e società si sono detti tutto quello che c'era da diversi, per poi stringersi la mano e andare avanti. Soltanto nelle ultime settimane, tramite Conte, è venuto fuori che già in quell'occasione fosse stato messo in chiaro dalla proprietà che il progetto dell'Inter avrebbe subito un rallentamento in questi mesi. Progetto che per Antonio Conte, di fatto, si è fermato.

Parole che schiudono scenari incerti per il club nerazzurro, unitamente alle ultime notizie sulla cessione del club da parte di Suning. Il dialogo con BC Partners è terminata con un nulla di fatto. La proprietà cinese sta adesso cercando nuove possibili soluzioni, sempre con un occhio di riguardo ai fondi. Per vedere una ripartenza del progetto Inter sembra sempre più evidente la necessità di un avvicendamento al vertice del club. Una partita nella partita, mentre Antonio Conte e i suoi, in campo, proveranno a vincere lo Scudetto. Prima di voltare pagina.