Il Leicester esonera Cooper, i giocatori festeggiano e spunta una curiosa scritta: è per Maresca Un bizzarro quanto curioso cortocircuito ha visto protagonista il Leicester. Il club domenica ha deciso di esonerare Steve Cooper. Quasi contemporaneamente, in un party prenatalizio organizzato dalla società per i giocatori, alcuni di loro hanno festeggiato in modo curioso: alzando un cartello inneggiante Enzo Maresca, l’ex tecnico e contro cui Cooper ha perso la panchina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Caos Leicester, con il club di Premier che in queste ore ha deciso di licenziare il proprio tecnico, Steve Cooper dopo un inizio di stagione a dir poco deludente e a seguito dell'ultima sconfitta contro il Chelsea di Maresca. Ma con delle tempistiche che evidenziano le difficoltà societarie a tenere a bada un ambiente tutt'altro che sereno: solo poche ore prima, i giocatori sono stati ripresi in una disco danese a festeggiare in anticipo le festività natalizie, a causa dei tanti impegni in programma. Ed è apparso uno strano messaggio, che ha richiamato alla mente l'indimenticato ex tecnico, Maresca: "Enzo, I miss You".

La festa dei giocatori mentre Cooper viene esonerato

Un cortocircuito bizzarro e curioso ha caratterizzato queste ultime 48 ore del Leicester. Perché il club inglese è sembrato andare in tilt con una tempistica decisamente particolare: organizzando e acconsentendo al party natalizio anticipato, per i propri giocatori, mentre in sede si definiva l'esonero del tecnico Steve Cooper. L'esonero è arrivato domenica ma sabato sera la squadra è stata filmata mentre ballava e cantava in un locale notturno di Copenaghen, come se nulla fosse. Un party condiviso con il club che, a causa dei tanti impegni sportivi sotto le festività, ha deciso di anticipare il "veglione" organizzando la festa con i giocatori. Che hanno dimenticato in fretta e furia le delusioni di campionato (solo poche ore prima avevano perso in casa con il Chelsea) che erano costate la panchina a Cooper, sollevato dal suo incarico il giorno successivo.

La scritta per Enzo Maresca, durante la festa dei giocatori

Poco prima dell'annuncio del licenziamento di Cooper avvenuto domenica, i giocatori del Leicester dunque hanno comunque festeggiato, in una discoteca di Copenaghen sabato sera, e tra i video diffusi sui social media diversi di loro, tra cui Harry Winks e Conor Coady, sono stati visti ballare e alzare al cielo un cartello che diceva: "Enzo, I miss You", "Enzo, ci manchi". Un evidente messaggio rivolto all'ex allenatore dei Foxes, Enzo Maresca, che in estate ha lasciato il club per andare al Chelsea, curiosamente proprio la squadra che è costata il posto a Cooper. Un tilt che non è passato inosservato sul web, evidenziando tutta la difficoltà attuale del club che sta ancora cercando un sostituto.