Il goffo autogol del portiere del Manchester City in FA Cup: Ortega si fa sorprendere

A cura di Alessio Morra

Il Manchester City si è qualificato per gli ottavi di finale della FA Cup. Fin qui tutto normale, anche se in quest'annata particolare quasi nulla è scontato per la squadra guidata da Pep Guardiola, che ha vinto soffrendo e non poco 2-1 contro il Leyton Orient, squadra di League One (la Serie C inglese), che era passata in vantaggio con un gol incredibile.

Autogol di Ortega dopo un tiro favoloso da centrocampo

La magia della FA Cup si vede sempre meno, il calcio moderno la sta portando via. Ma a Londra il City ha visto i fantasmi, di nuovo quest'anno. Il Leyton Orient nel primo tempo passa con un tiro straordinario di Jamie Donley, calciatore di proprietà del Tottenham. Donley però non è stato il marcatore. Il suo tiro da quasi 40 metri centra la traversa prima di essere deviato, fortuitamente, in rete dal portiere del Manchester Stefan Ortega, che arretrando non è riuscito a fermarsi al momento giusto. Un gol che passa alla storia.

De Bruyne porta il Manchester City agli ottavi di FA Cup

Il Manchester City si è dovuto impegnare per rimettersi in parità. Guardiola ha masticato amaro pure perché dopo 22 minuti è uscito dal campo per un infortunio Nico Gonzalez, centrocampista acquistato quasi sul gong del mercato per 60 milioni, a causa di un infortunio. Nella ripresa il risultato è stato ribaltato. Al 56′ segna l'1-1 l'uzbeko Abdukodir Khusanov, difensore pagato a peso d'oro. Poi lo zampino ce lo mette Kevin De Bruyne, che ha realizzato il gol della vittoria. Un gol che ha evitato i supplementari, e teoricamente pure una figuraccia. Il City passa agli ottavi e si prepara così alla sfida dei playoff di Champions League con il Real Madrid.