Il giocatore più sfortunato del mondo, travolto da un compagno e dal medico (che fa proseliti) Clamoroso episodio in Bundesliga, con un calciatore del Bochum sfortunatissimo in occasione della sfida contro il Borussia Dortmund.

A cura di Marco Beltrami

Tutto facile per il Borussia Dortmund contro il Bochum nella tredicesima giornata di Bundesliga. La squadra giallonera ha ulteriormente complicato i piani della formazione biancoblu, sempre più penultima in classifica. Il match è diventato molto popolare anche per un episodio molto curioso andato in scena nella fase finale, con il risultato ormai acquisito.

Protagonista quello che può essere definito come il giocatore più sfortunato del week-end. Si tratta di Anthony Losilla che ha vissuto un sabato da incubo e non solo per il risultato negativo ed una prestazione non troppo brillante. Il capitano del Bochum in pochi secondi ha rischiato grosso, e la prospettiva di un brutto infortunio. Losilla è stato inizialmente messo ko da un contatto fortuito con un compagno di squadra.

Il mediano infatti mentre cercava di contrastare un avversario non si è accorto dell'arrivo di Gamboa. Risultato? Un faccia contro faccia molto duro, in cui ad avere la peggio è stato Losilla, rimasto a terra intontito. Grande spavento con l'arbitro che ha richiamato immediatamente la panchina. Purtroppo però per il povero giocatore del Bochum le cose sono andate peggio.

Infatti quando i sanitari ospiti sono entrati sul terreno di gioco, il medico della squadra è scivolato a causa del terreno umido. Con il piede destro, l'uomo che avrebbe dovuto curare Losilla lo ha colpito in pieno viso, con un pestone involontario molto pericoloso. Fortunatamente, tutto si è risolto senza gravi conseguenze per il transalpino che oltre alle scuse del compagno ha ricevuto anche quelle del suo medico sociale.

La cosa assolutamente incredibile è che questa curiosa situazione non è stata l'unica della partita. Infatti anche nella squadra di casa, è andato in scena un infortunio quasi identico. Uno dei componenti dello staff sanitario è scivolato e con la gamba destra ha steso Guerreiro. Quest'ultimo è caduto e poi si è rialzato sorridente, incredulo per quanto accaduto. Insomma un sabato particolare fortunatamente senza danni per nessuno.