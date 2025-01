Il gesto del proprietario del Nottingham Forest dopo il pari con il Liverpool: così si tiene unito un gruppo

video suggerito

Evangelos Marinakis, proprietario del Nottingham Forest, ha accolto i suoi giocatori con strette di mano e abbracci al loro ritorno negli spogliatoi dopo il pareggio con il Liverpool: così si tiene unito un gruppo.

A cura di Vito Lamorte

Evangelos Marinakis, proprietario del Nottingham Forest, ha accolto i suoi giocatori con strette di mano e abbracci al loro ritorno negli spogliatoi dopo il pareggio con il Liverpool. I Tricky Trees sono la vera sorpresa di questa Premier League e con questo gesto il patron del club ha voluto tenere unito il gruppo dopo una partita che ha visto la squadra di Nuno Espirito Santo andare in vantaggio con Wood e subire il pari dei Reds di Diogo Jota.

Il Forest è secondo in campionato e sta facendo una stagione clamorosa, che potrebbe riportarlo in Champions League a distanza di quasi cinquant'anni: i tifosi sognano con la squadra di Espirito Santo e il patron Marinakis vuole tenere unito un gruppo con i suoi gesti per ringraziare i calciatori per l'annata che lo stanno facendo.

Il gesto del proprietario del Nottingham Forest dopo il pari con il Liverpool

Marinakis è proprietario del Nottingham Forest dal 2017 e ha aiutato il club a ritornare in Premier League dopo anni di difficoltà: l’imprenditore e armatore greco è stato spesso al centro di discussioni ed è stato accusato di rapporti con il partito di estrema destra Alba Dorata, oltre al fatto che il suo nome è finito nell’imponente inchiesta "The Vampire Ship" in un gigantesco traffico internazionale di eroina ma non subì nessuna conseguenza legale. Evangelos Marinakis è uno degli uomini più ricchi della Grecia ed è il proprietario anche dell’Olympiacos, che ha vinto dieci degli ultimi quattordici campionati ellenici.

In questi anni ha investito molti soldi nel club del Pireo e nel Nottingham Forest, ricordando un po' quei presidenti-imprenditori degli ultimi anni del 1900 in Italia e ha speso tantissimi soldi acquistare tanti giocatori e allenatori.

Il Nottingham Forest, sotto la guida di Nuno Espirito Santo, sta vivendo una grande stagione e si giocherà le sue chance per andare in Champions League o per tornare in Europa dopo tanti anni di difficoltà: nell'ultimo turno di Premier League ha pareggiato con la capolista Liverpool dopo essere stata in vantaggio per quasi un'ora ed è uscita tra gli applausi del suo pubblico.

Al rientro della squadra negli spogliatoi, Marinakis ha accolto i suoi giocatori con strette di mano e abbracci per fargli capire il suo apprezzamento e tenere unito un gruppo con un normale gesto, ma molto significativo. Dopo il 17° posto dello scorso anno, con l'ultimo piazzamento importante che arrivò nel 1995 con il terzo posto, il Nottingham Forest ha costruito una squadra forte ed è la più grande sorpresa della Premier League.