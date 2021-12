Il Genoa batte 1-0 la Salernitana in Coppa Italia: Ekuban regala la prima vittoria a Shevchenko Il Genoa sconfigge la Salernitana per 1-0 a Marassi nei sedicesimi di Coppa Italia: un gol di Ekuban regala a Shevchenko la prima vittoria da allenatore rossoblu e la sfida contro il suo Milan a San Siro negli ottavi.

A cura di Michele Mazzeo

Un gol di Ekuban regala gli ottavi di finale di Coppa Italia al Genoa che nei sedicesimi si sbarazza per 1-0 della Salernitana a Marassi. Primo successo da allenatore dei rossoblu per Andrij Shevchenko che nel prossimo turno della manifestazione affronterà il suo Milan. Altra sconfitta invece per i campani guidati da Colantuono.

Il Genoa ha la meglio al termine di una gara in cui però le difficoltà delle due squadre (entrambe in zona retrocessione in Serie A) hanno di fatto preso il sopravvento rispetto alla qualità dei singoli. A Marassi infatti fin dai primi minuti di gioco si nota che la paura di perdere è preponderante rispetto alla voglia di vincere. Da qui ne viene fuori una gara con poche emozioni e qualche rara occasione da gol nata da più per gli errori degli avversari che frutto di un'azione manovrata. Nascono così le chance per Ekuban e Di Tacchio in avvio di secondo tempo con il primo che spreca e il secondo che invece chiama ad una delle rare parate della serata Semper, scelto oggi Shevchenko per far rifiatare Sirigu, che già nella prima frazione si era dovuto superare sul colpo di testa ravvicinato di Djuric.

Ci pensa poi lo stesso Ekuban a spezzare l'equilibrio al 78′: il 27enne ghanese incorna il pallone servitogli dal neoentrato Kallon battendo, grazie alla deviazione con la mano di Di Tacchio, Fiorillo e portando così in vantaggio il Genoa. I rossoblu resistono poi all'assalto finale dei campani e regalano la prima vittoria da allenatore del Grifone ad Andrij Shevchenko che adesso negli ottavi di finale andrà a sfidare il suo Milan in quel San Siro che per molti anni è stata casa sua.