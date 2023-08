Il figlio di Van Bommel fa un esordio da sogno nella massima serie: papà Mark si spella le mani Ruben van Bommel ha esordito a 19 anni nella massima divisione olandese con la maglia dell’AZ: un debutto da sogno davanti agli occhi del padre.

A cura di Paolo Fiorenza

Mark van Bommel in Italia lo ricordiamo scudettato con la maglia del Milan, nella sua stagione e mezza giocata in Serie A tra il gennaio 2011 e il giugno 2012, ma il centrocampista olandese – oggi 46enne – ha vinto tanto, ovunque abbia giocato. L'ex nazionale oranje è uno dei pochi calciatori ad avere messo in bacheca i campionati di quattro Paesi diversi: oltre al Milan in Italia, ha contribuito ai quattro titoli del PSV in Olanda, ai due del Bayern in Germania e alla doppietta Liga-Champions del Barcellona in Spagna.

Mark van Bommel oggi: ha appena vinto i suoi primi titoli da allenatore

Un vincente anche da allenatore, come dimostra il fresco titolo nazionale belga portato a casa l'anno scorso alla guida dell'Anversa, assieme a Coppa del Belgio e Supercoppa. Lo sport di alto livello peraltro è una caratteristica di famiglia, visto che van Bommel è il genero dell'ex Ct dell'Olanda Bert van Marwijk, che era suo allenatore al Fortuna Sittard e di cui ha sposato la figlia Andra. Ed anche i figli dell'ex milanista non potevano che essere degli sportivi: la 21enne Renee è una tennista, mentre i due figli maschi sono calciatori come il padre.

Thomas, gemello di Renee, è anche lui un centrocampista e milita nel Patro Eisden, club di seconda divisione belga; Ruben, 19 anni appena compiuti, è invece un attaccante esterno, abitualmente schierato a sinistra, ed è uno dei prospetti più interessanti del calcio olandese, già convocato nell'Under 20. Cresciuto nelle giovanili del PSV, nel 2020 si è trasferito al MVV Maastricht, dove nell'agosto scorso ha esordito in seconda divisione, disputando poi una grande stagione (15 gol e 5 assist in 31 partite).

Quest'estate è arrivato il momento del grande salto: Ruben Van Bommel ha firmato un contratto quadriennale con l'AZ , con cui ha esordito ieri in Eredivisie, dopo essere già sceso in campo qualche giorno prima nell'andata del terzo turno di qualificazioni di Conference League. Il debutto in campionato di Ruben è stato da sogno: schierato titolare, ha messo a segno un gol e un assist nella vittoria per 5-1 dell'AZ sul Go Ahead Eagles, diventando il secondo giocatore più giovane nella storia dell'AZ a segnare all'esordio.

Sulle tribune dell'AFAS Stadion di Alkmaar, papà Mark e nonno Bert si sono spellati le mani assieme a tutto il pubblico, che ha intuito di aver trovato un gioiello. Il giovane Ruben sembra destinato a una grande carriera.