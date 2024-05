video suggerito

Il figlio di Messi dà spettacolo contro quello di Suarez: la somiglianza con Leo è impressionante Spettacolo a Miami, con i figli di Leo Messi e Luis Suarez scatenati in mezzo al campo. Impressionante Thiago, sempre più somigliante al papà. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Buon sangue non mente. Il figlio di Leo Messi, Thiago, promette bene a giudicare dalle immagini di quanto accaduto in occasione del match che ha visto impegnato il papà con l'Inter Miami contro il DC United. Durante l'intervallo il primogenito della stella argentina, si è preso la scena in compagnia di un altro figlio d'arte ovvero Benjamín Suarez, figlio di Luis Suarez. Amici fraterni i genitori, e amici fraterni i figli nonché compagni di squadra.

Al Chase Stadium i due ragazzini si sono messi a giocare con il pallone per ingannare il tempo nei pressi di una delle due porte. Lo stesso era nei piedi di Benjamis Suarez, che dopo aver superato un altro dei rampolli della famiglia Messi, si è ritrovato a fronteggiare Thiago con il quale gioca nelle giovanili dell'Inter Miami. Il figlio del bomber uruguaiano ha provato a superare l'avversario dodicenne con un tunnel, ma ha perso palla.

Qui però si sono viste tutte le doti di Thiago Messi che con un bel gioco di gambe si è preso il pallone. Con una somiglianza impressionante con suo padre, la Pulce junior ha difeso la sfera nonostante la differenza di stazza importante con l'amico-avversario, e poi lo ha messo a sedere con un tunnel. Abilità palla al piede importante per il piccolo Thiago, che poi ha costretto Suarez junior a stenderlo.

Infatti il figlio del Pistolero lo ha atterrato prendendogli le gambe con le mani, senza però ottenere il risultato sperato. Thiago infatti si è rialzato in una frazione di secondo, e si è involato verso la porta. Tiro preciso a giro diretto sul palo più lontano e gol, che non ha lasciato indifferenti gli spettatori che gli hanno dedicato un'ovazione e applausi. Insomma il figlio di Leo ha già iniziato a stupire, con una somiglianza notevole con il papà, anche se ora è il momento solo di divertirsi. Le pressioni e le aspettative dei "grandi" per ora possono attendere.