video suggerito

Il fallo più vile e cattivo di sempre si consuma in Copa Libertadores: “Un intervento criminale” Nei minuti finali di Cerro Porteno – Colo-Colo in Copa Libertadores, Alan Benitez è stato protagonista di un intervento violento e volontario, calpestando la caviglia di Falcon. Rosso diretto col VAR e furia di tifosi sui social che hanno invocato la radiazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

In questi giorni in Sudamerica tiene banco la fase a Gironi di Copa Libertadores, arrivata alle partite decisive per sapere le qualificate pe gli ottavi di finale, tra cui ci sarà anche la formazione cilena del Colo-Colo che ha pareggiato nel match decisivo contro il Cerro Porteno. Ma proprio in questa occasione, in piena fase di recupero, si è consumato uno degli interventi fallosi più vili e cattivi di sempre: autore Alan Benitez che ha calpestato la caviglia di Massimiliano Falcon, scatenando l'ira social di tanti tifosi che ne hanno chiesto la radiazione.

Il Colo-Colo si qualifica, pareggiando contro il Cerro Porteno

L'ultimo match del Gruppo A era decisivo per capire chi, insieme al Fluminense potesse accedere agli ottavi di finale di Copa Libertadores: Colo-Colo e Perro Porteno si sono ritrovati appaiati in classifica in seconda posizione, a pari punteggio, gol segnati e differenza reti. La sfida diretta era fondamentale per stabilire le gerarchie e così è avvenuto: pareggiando 1-1 in trasferta, proprio per il maggior numero di gol siglati fuori casa, il Colo-Colo si è qualificato. Ma proprio per questo motivo, il finale di gara è stato a dir poco rovente, quando al minuto 100 Benitez si è reso protagonista di un fallo vergognoso.

Il vile fallo di Benitez su Ferron: l'intervento del VAR

Sul risultato di 1-1, il Cerro Porteno sapeva perfettamente che la sua avventura stagionale in Copa Libertadores si sarebbe conclusa. Dopo il botta e risposta del primo tempo con le reti di Carlos Palacios e Carrizo, il match si è trascinato fino oltre il 90° senza più cambiare risultato. Il Colo-Colo ha provato a gestire gli ultimi minuti con l'esperienza cercando il possesso, mentre per il Cerro è salita l'ansia. Sfociata in un intervento inaccettabile da parte di Benitez nei confronti di Falcon.

Mentre il giocatore del Colo-Colo difendeva palla Benitez ha perso la testa e non riuscendo a recuperare la sfera ha deciso di calpestare letteralmente la caviglia sinistra dell'avversario. Un intervento violento, volontario e sconsiderato per il quale l'arbitro, che incredibilmente era a pochi passi ma non è intervenuto con alcuna sanzione, è stato richiamato al VAR: immagini estremamente chiare e cartellino rosso diretto. "Fa molto male la caviglia, ho una distorsione di secondo grado" ha detto poi Falcon, "fortunatamente posso ancora camminare".

L'ira dei tifosi sui social contro Benitez

Se le parole di Falcon sono arrivate confortanti, scongiurando il peggio, quelle dei vari tifosi sui social sono state ben più pesanti e accusatrici nei confronti dell'autore del vile gesto. Il replay dell'azione, diventato ben presto virale, ha scatenato indignazione e richiesto sanzioni disciplinari ben più severi di un semplice cartellino rosso: "Dovrebbe essere bandito per il resto della sua carriera. Questo è un fallo criminale" ha commentato un utente subito seguito da altre frasi contro Benitez: "C'è dell'odio in quell'intervento", "Potrebbe essere uno dei contrasti più vili e odiosi che abbia mai visto, ha semplicemente puntato alla fine della carriera del suo avversario"