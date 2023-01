Il doppio incredibile errore del portiere in Coppa del Golfo: è disperato, vuole andarsene Tra Oman e Yemen è successo di tutto, e il portiere Ali Fadhl Abbas Ahmed l’ha combinata grossa, chiedendo poi disperato il cambio.

A cura di Marco Beltrami

In corso di svolgimento in questi giorni la Coppa delle nazioni del Golfo. Il torneo che si disputa a cadenza biennale è giunto alla sua 25a edizione e si sta tenendo in Iraq, con la partecipazione di tutte le nazionali dei Paesi del Golfo persico con la sfida al Bahrein campione in carica. Particolarmente curioso quanto accaduto in occasione della sfida tra l'Oman e lo Yemen, a dir poco rocambolesca e ricca di colpi di scena, di gol e di emozioni contrastanti. Protagonista il portiere della rappresentativa yemenita che ha vissuto una giornata da incubo.

La nazionale dello Yemen reduce dalla sconfitta contro l’Arabia Saudita, sperava nel riscatto contro l’Oman che all’esordio ha pareggiato senza gol contro i padroni di casa dell’Iraq. La partita dei biancoverdi però è iniziata male, visto che dopo soli 2’ l’Oman ha trovato la rete del vantaggio. Tutto è nato da un calcio d'angolo battuto dalla destra con una mischia all'interno dell'area piccola. Nel tentativo, con un'uscita alta, di anticipare gli avversari l'estremo difensore Ali Fadhl Abbas Ahmed l'ha combinata grossa. Intervento goffo del portiere che ha di fatto deviato la sfera nella sua stessa porta.

Una mazzata per lo Yemen che ha trovato comunque la forza di risollevarsi, trovando prima il pareggio e poi il gol del sorpasso. Una situazione quasi eccezionale per la nazionale che non segnava un gol in un match ufficiale da circa 3 anni. Festa grande per la formazione biancoverde che però poi ha dovuto fare i conti con un'altra beffa. Ancora una volta fatale un calcio piazzato, tutt'altro che irresistibile. Ali Fadhl Abbas Ahmed ne ha combinata un'altra: nuovo intervento da dimenticare, con il pallone scivolato alle sue spalle e oltre la linea di porta.

Leggi anche Carnesecchi tradito da un errore nella scelta della barriera: ha sottovalutato Milik

Inutile il tentativo di salvare tutto dal povero Abbas che è stato consolato dai compagni, ma è apparso disperato. Dopo una serie di gesti plateali, il portiere ha richiamato l'attenzione della sua panchina chiedendo il cambio: troppi errori per lui, che si è sentito responsabile e dunque incapace di proseguire il match. L'allenatore lo ha invitato a restare in campo, senza prendere in considerazione la sua proposta. Una giornata storta può capitare a chiunque, e poco dopo infatti è arrivata una buona notizia: gli avversari hanno fallito un calcio di rigore, con Abbas che è riuscito a "distrarre" il battitore, che ha poi calciato alto. Una magra consolazione in una partita da dimenticare.