Il debito imbarazzante scoperto dal San Lorenzo: "Stavamo pagando oltre 20 pacchetti a luci rosse" Clamoroso imbarazzo all'interno del San Lorenzo con la dirigenza del club argentino che ha denunciato pubblicamente l'assurdo debito che la precedente amministrazione aveva contratto: "Una cifra ingente a nome della società in cui c'erano sotto contratto almeno pacchetti porno"

A cura di Alessio Pediglieri

Scandalo al San Lorenzo, club argentino di prima divisione quando la direzione attuale del club, per un banalissimo caso, è venuta a conoscenza di avere contratto un debito a dir poco assurdo di "valore ingente": qualcuno ha utilizzato i conti e il nome della società per usufruire online di contenuti per adulti a pagamento. "Ne stavamo pagando circa 20" hanno spiegato i vertici del club, che hanno indicato nei responsabili la vecchia dirigenza.

L'assurdo debito del San Lorenzo: contenuti a luci rosse a pagamento

Un vero e proprio scandalo, venuto alla luce per caso ma che ha scatenato rabbia all'interno della società argentina del San Lorenzo e ilarità tra tifosi e semplici curiosi. All'interno del club se ne sono accorti mentre stavano rinnovando l'abbonamento a una società fornitrice di canali televisivi via cavo con cui aveva sottoscritto un regolare accordo economico. Durante l'operazione di rinnovo, alcuni tecnici avevano notato che il club aveva un passivo online derivante dall'aver messo sotto contratto diversi servizi pornografici nel corso della scorsa stagione. Tutto ciò ha generato un debito economico abbastanza grande per il San Lorenzo, e non appena si sono resi conto della situazione, hanno disdetto immediatamente gli account. Pur dovendo comunque sostenere le spese.

Cos'è successo all'interno del club, "colpa" della dirigenza precedente

La clamorosa quanto imbarazzante situazione venutasi a creare è stata confermata dalla stessa attuale dirigenza prima che la classica fuga di notizie creasse ulteriore clamore. "Per quanto riguarda Internet, dovete sapere che c'era un debito molto grande a nome del club e che stavamo pagando più di 20 pacchetti porno" ha scritto su X Mateo Sargadoy, membro del consiglio d'amministrazione del San Lorenzo, insediatosi da soli 10 mesi. "Abbiamo fatto tutto bene? No. Abbiamo risolto tutto? No. C'è molto da correggere? Sì. Ci impegniamo ogni giorno e in ogni momento per invertire una volta per tutte la rotta di questo club" ha poi continuato sui social dove però si è scatenata la classica ironia su una vicenda ai limiti dell'assurdo.