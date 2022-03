Il contratto di Dybala agita la Juve, Chiellini alza la voce: “Io e Messi abbiamo giocato senza” Il rinnovo del contratto di Dybala è un argomento molto delicato in casa Juve: sulla questione si è espresso anche il capitano bianconero Chiellini.

A cura di Vito Lamorte

Le strade di Paulo Dybala e della Juventus non sembrano essere più coincidenti come qualche mese fa. La marcia indietro della società bianconera dopo la proposta di qualche mese fa potrebbe portare ad un addio del numero 10: rispetto a quanto era trapelato lo scorso autunno all'argentino verrà proposto un contratto di tre anni, e non di cinque come si parlava in precedenza, da 7 milioni più bonus e non più da 8+2 con un evidente taglio alla voce di bonus e commissioni.

Oggi doveva esserci l'incontro tra i dirigenti della Vecchia Signora e Jorge Antun, agente della Joya, ma tutto è stato rimandato perché i vertici bianconeri bianconero non vogliono distrazioni fuori dal campo in vista di tre partite importantissime per la lotta al vertice del campionato prima la Sampdoria e poi la Salernitana; e poi il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Villarreal.

Non ci sono ancora date precise ma è probabile che il futuro del numero 10 della Juventus si possa decidere durante la sosta per le nazionali: in quei giorni si discuteranno anche tutti gli altri rinnovi bianconeri ma quello che crea più tensioni nell'ambiente juventino riguarda Dybala. Nel frattempo l'argentino è tornato sul campo dopo l'infortunio e Allegri spera di poter recuperare per la sfida di mercoledì prossimo con il Villarreal.

Sulla vicenda dell'argentino si è espresso anche Giorgio Chiellini ai microfoni di Sky Sport: "Oggi si è allenato, sta meglio e sta lavorando sodo per esserci col Villarreal. Questa è la cosa più importante".

Il capitano della Nazionale Italiana, in merito al futuro del numero 10 bianconero, ha parlato in maniera chiara e ha lanciato un messaggio netto al suo compagno: "Penso che ci si debba concentrare sul campo. Io e Messi abbiamo fatto Europeo e Coppa America senza contratto, si può fare bene anche in queste situazioni. Nel calcio d’oggi bisogna conviverci. Speriamo porti bene, se segna Dybala mercoledì siamo tutti contenti".

Una vicenda che non ha distolto la squadra dalla sua rincorsa in campionato e dalla lotta su tutti i fronti ma l'ambiente bianconero è molto attento al futuro di quello che veniva considerato il ‘capitano del futuro' e ora potrebbe non rientrare più nei nuovi piani della società, soprattutto a certe cifre.