Il Como vince nel recupero e Fabregas impazzisce con i tifosi: è a un passo dalla Serie A Goldaniga regala la vittoria al Como al 94′ mantenendo vivo il sogno promozione: alla fine della partita Fabregas non contiene la sua gioia e si lascia trascinare dai suoi tifosi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Basterà una vittoria al Como per celebrare il grandissimo traguardo della Serie A. Questa stagione potrebbe regalare il successo più atteso, la promozione nel massimo campionato che sarebbe la ciliegina sulla torta di un progetto che ha permesso ai tifosi di sognare in grande. Il match point si giocherà domenica contro il Modena, ma nel frattempo Cesc Fabregas si è divertito a caricare il suo pubblico dopo una vittoria fondamentale, arrivata nel modo più atteso.

La partita contro il Cittadella sembrava destinata a scorrere lenta verso il pareggio, un risultato che avrebbe complicato un po' le ultime due partite della stagione, ma al 94′ è arrivata la notizia inaspettata: dopo una mischia in area di rigore Goldaniga si ritrova il pallone tra i piedi e con un tap-in facile segna il gol vittoria che fa esplodere tutto lo stadio.

La prossima partita sarà decisiva per la promozione in Serie A del Como che con una vittoria potrà centrare il massimo campionato indipendentemente dal risultato del Venezia, che inciderà invece in caso di pareggio o sconfitta (basterà che le due squadre ottengano lo stesso risultato). Intanto il gol in pieno recupero è già un buon motivo per festeggiare e Fabregas non perde l'occasione.

Folle pomeriggio del Como, Fabregas festeggia con i tifosi

Subito dopo la partita il pensiero dell'ex giocatore è volato ai suoi tifosi che sono arrivati a un passo dal sogno. La proprietà americana ha cambiato il volto alla squadra, permettendole di essere al vertice del campionato e puntare concretamente alla Serie A e anche lo spagnolo ha fatto la sua parte mettendoci tutta la sua esperienza da campione e gli insegnamenti dei tanti allenatori che lo hanno allenato in carriera.

Sui social circola il video di Fabregas che dopo il fischio finale corre sotto la curva, per saltare ed esultare insieme al suo pubblico. Sorrisi, abbracci e l'emozione palpabile di essere arrivati a un passo dal grande obiettivo che potrebbe scatenare la festa già la prossima domenica, in casa del Modena.