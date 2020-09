Juventus da retrocedere in Serie B se ritenuta effettivamente implicata e colpevole per la vicenda del presunto esame ‘farsa' di Luis Suarez all'Università per Stranieri di Perugia. È l'ipotesi clamorosa avanzata dal Codacons a margine di una giornata che ha alimentato il tam tam mediatico sia per le ulteriori indiscrezioni trapelate sulla vicenda, sia per la decisione del capo della Procura umbra (Raffaele Cantone) di stoppare l'attività d'indagine e programmarla con maggiore riservatezza, censurando al tempo stesso la fuga di notizie di questi giorni.

La ricostruzione di quanto accaduto il 17 settembre scorso (giorno dell'appello anticipato rispetto al 22 inizialmente in calendario) e nel periodo immediatamente precedente ha tracciato i contorni dell'inchiesta. Ruoli, complicità, catena di contatti, eventuali responsabilità e coinvolgimento del club bianconero, analisi dei supporti e dei dispositivi informatici, visione dei filmati: è tutto contenuto negli atti allegati al fascicolo che si trova in mano agli inquirenti. Nell'attesa che l'iter della giustizia ordinaria faccia il suo corso, il dossier sul ‘caso Suarez' è finito anche sotto la lente della Procura federale.

Oggetto della questione: la dirigenza della Juve si è davvero mossa per agevolare la prova di livello B1 sostenuta a tempi di record e favorire la promozione del calciatore? Al momento nessun esponente del club risulta indagato. Secondo il Codacons, però, non ci sarebbe altra scelta rispetto alle sanzioni da comminare nei confronti della società qualora fosse accertato il reale coinvolgimento nella vicenda.