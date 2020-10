Non gioca una partita da sette mesi. Ufficialmente è infortunato ma i tempi di recupero non sono chiari. Il tecnico lo ha escluso perfino dalla Lista Uefa. Eppure, Mesut Özil non se la passa così male all'Arsenal. Oltre allo stipendio ricco che il club londinese gli paga (circa 16 milioni netti a stagione), di recente ha ricevuto un'altra ‘gratificazione': un bonus di circa 9 milioni di euro. Lo ha incassato nonostante l'ultima volta che è andato in campo risalga al 7 marzo scorso (in Premier League, in occasione della sfida contro il West Ham United), prima che la pandemia da coronavirus fermasse il campionato.

Com'è possibile che abbia beneficiato di un benefit del genere? Da contratto, i ‘Gunners' non potevano fare diversamente rispettando una clausola inserita nell'ultimo accordo rinnovato nel 2018 che blindò la posizione del calciatore tedesco (ne ha dato notizia The Athletic, portando alla luce la situazione paradossale che si è venuta a creare). L'intesa scadrà a giugno del 2021 e la mancata intesa sul prolungamento lo inserisce, di fatto, nella lista abbastanza nutrita di campioni che da gennaio sono liberi di trovare una destinazione.

Perché Özil non gioca? Soffre di un problema alla schiena che lo blocca dallo scorso mese di giugno. Ha saltato finora ben 17 partite e non è chiaro quando potrà essere a disposizione. Il tecnico, Mikel Arteta, ne ha cassato il nome dalla Lista Uefa consegnata in previsione della prossima edizione dell'Europa League.

Che fine farà il centrocampista ex Real? Lui s'è detto sereno e pronto a restare all'Arsenal fino alla scadenza naturale del contratto. Finora ha detto no ad alcune offerte, tra cui una pervenutagli dall'Arabia Saudita: l'Al-Nassr non avrebbe badato a spese per accontentarlo ma Özil ha fatto sapere di sentirsi ancora pronto per restare in Europa e giocare in un campionato top. Non in Premier, a giudicare da come stanno andando le cose.