Il capitano del Maiorca finisce fuori squadra e senza stipendio per un post: cosa è successo

Dani Rodriguez è stato sospeso dal suo impiego e dallo stipendio dopo aver pubblicato un post su Instagram: si è sfogato per non aver giocato contro il Real Madrid.

È scoppiata una polemica enorme in casa Maiorca che riguarda il capitano Dani Rodriguez, finito fuori squadra per il comportamento tenuto dopo la partita contro il Real Madrid. Lo spagnolo è stato messo fuori squadra con effetto immediato e gli è stato anche sospeso lo stipendio a causa di un post al vetriolo pubblicato sul suo profilo Instagram in cui si lamentava del mancato ingresso in campo al Bernabeu. Il giocatore aveva portato in trasferta tutta la famiglia per assistere all'evento, ma è rimasto deluso dalle scelte dell'allenatore.

Le sue parole gli sono costate carissimo, soprattutto perché come racconta Marca sono state seguite da una lettera in cui puntava il dito contro l'allenatore e il compagno di squadra appena arrivato messo subito a centrocampo per sostituirlo. Scelte che lo hanno amareggiato, tanto da sfogarsi pubblicamente raccontando tutte le dinamiche dello spogliatoio, una lamentela che non è affatto piaciuta alla sua società.

Perché Dani Rodriguez è stato messo fuori squadra

Il capitano del Maiorca adesso dovrà cercare di porre rimedio alla situazione in cui è finito, dato che è stato messo fuori squadra e non percepirà neanche lo stipendio. Tutto è cominciato nel giorno della partita contro il Real Madrid: Dani Rodriguez ha portato in trasferta anche la moglie e i loro tre figli piccoli per assistere alla gara al Bernabeu, un momento molto emozionante per qualsiasi giocatore. L'allenatore non gli ha concesso neanche un minuto in campo scatenando le ire del centrocampista che si è sfogato su Instagram. Ha pubblicato le foto della sua famiglia e dei volti dei suoi bambini delusi dal fatto di non aver visto il loro papà giocare: "Viaggio con l'illusione dei miei figli di vedere il loro padre giocare al Bernabeu. Lezione e consigli importanti per loro: non aspettarsi mai niente da nessuno, tanto meno oggi, quando meritocrazia, cultura e rispetto per il lavoro brillano per la loro assenza".

Il giorno dopo ha anche pubblicato una lettera in cui incolpa l'allenatore: "Capisco e rispetto profondamente che le decisioni su chi gioca siano solo ed esclusivamente dell'allenatore. Sono una sua responsabilità e le rispetto sempre. Ciò che non posso accettare è la mancanza di rispetto per l'impegno e la dedizione. Mi addolora che un giocatore appena arrivato, con un solo allenamento, abbia l'opportunità di giocare davanti a compagni che hanno trascorso anni a difendere questa maglia con sudore e dedizione". Le parole non sono piaciute per niente al Maiorca che ha reagito con la sanzione più pesante possibile: in un comunicato stampa il club annuncia che Dani Rodriguez è stato sospeso dal suo impiego e anche dallo stipendio, senza specificare la durata di questa decisione. Inoltre gli è stata revocata la fascia da capitano con effetto immediato.