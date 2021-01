Il Bayern Monaco perde contro il Borussia M'Gladbach e ora rischia di essere superato in classifica dal Lipsia. La squadra di Flick era passata anche in vantaggio di due gol in casa del Borussia, prima della rimonta clamorosa della squadra allenata da Rose che ha primo accorciato le distanze, poi pareggiato la partita, prima di compiere l'impresa vincendo 3-2. I gol di Goretzka e Lewandowski hanno solamente illuso i bavaresi che adesso dovranno sperare in una grande partita da parte del Borussia Dortmund che giocherà in casa del Lipsia.

Se la squadra della Red Bull dovesse infatti vincere contro i gialloneri, ecco che potrebbe balzare in testa alla classifica con 34 punti a +1 sul Bayern. Dall'altra parte, i ragazzi di Rose, che dopo essersi conquistati gli ottavi di finale di Champions League avevano tutte le intenzioni di riprendere terreno anche in campionato, si sono portati a 24 punti al settimo posto in attesa delle altre gare. Un balzo importante arrivato grazie ai gol di Neuhaus e alla doppietta di Hofmann.

Una vera e propria impresa quella della squadra di Rose che ribalta completamente la partita dopo essere passata in svantaggio di 2 gol sotto i colpi di Goretzka e Lewandowski. La sensazione che qualcosa potesse cambiare nella ripresa si era avuto al termine della prima frazione quando i padroni di casa avevano trovato subito il pareggio con la doppietta di Hofmann.

Nella ripresa ecco materializzarsi l'impresa con la rimonta del Borussia completata dal terzo goal firmato da Florian Neuhaus che con un destro piazzato sotto l'incrocio dal limite dell'area di rigore, ha costretto gli ospiti a doversi riversare per tutta la partita nell'altra metà campo. L'assalto dei bavaresi non ha prodotto nulla e la sconfitta ora è un assist perfetto per il Lipsia.