Il Bologna si stringe attorno a Mihajlovic: “Non si è mai preparati ad una notizia del genere” Il Bologna si stringe attorno a Mihajlovic dopo il ritorno della malattia: Emilio De Leo ha raccontato in che modo la squadra ha reagito e sta lavorando per regalare una piccola soddisfazione all’allenatore serbo.

A cura di Vito Lamorte

Sinisa Mihajlovic ha confessato qualche giorno fa che la ‘leucemia è tornata‘ e dovrà star lontano dalla squadra per un po' di tempo. L'allenatore del Bologna ha annunciato che le terapie inizieranno la prossima settimana all'Ospedale Sant'Orsola di Bologna per prevenire una nuova aggressione della leucemia mieloide acuta, che gli fu diagnosticata nel 2019 dopo una vacanza in Sardegna.

Il tecnico serbo non ha detto nulla di questa possibilità, che gli era stata già prospettata un mese fa e ha continuato a fare le cose in maniera normale: per avere certezze sull'evoluzione della malattia si è dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico ma per non destare l'attenzione è andato avanti con cure basate su antidolorifici fino a che non è arrivata la risposta diagnostica e la consapevolezza di dover effettuare nuove terapie.

Di questa situazione ha parlato Emilio De Leo, collaboratore tecnico di Sinisa Mihajlovic nella quarantaquattresima puntata di Bfc Week, magazine settimanale di Bfc Tv: "Ci siamo già passati da questa situazione, anche se non si è mai preparati ad una notizia del genere. Due anni fa lo abbiamo fatto con grande senso di responsabilità e anche stavolta non ci tireremo indietro. Ripeteremo lo stesso schema, il mister è sempre collegato e segue tutte le sedute di allenamento, sia prima che dopo l'allenamento faremo una call via Skype per fare il punto della situazione e poi si tireranno le somme. Mihajlovic è sempre in collegamento con Renato Baldi e telefonicamente se c'è la necessità arriva puntuale la sua chiamata".

In merito alla reazione del gruppo dopo la notizia De Leo ha affermato: "I giocatori come stanno reagendo? Nessuno era preparato a questa cosa, essendo tra l'altro la seconda volta. La cosa ci ha colpito in maniera ancora più forte. I giovani a maggior ragione penso abbiano subito di più questa notizia ma credo che, come due anni fa, ci sia un gruppo di ragazzi in gamba e responsabili e la risposta è totalmente positiva. Siamo sereni".

Nel prossimo turno il Bologna scenderà in campo contro il Milan capolista e De Leo ha dichiarato: "Sarà una gara difficile dal punto di vista tecnico, tattico ed emotivo. Abbiamo voglia di dare seguito a buone prestazioni e dall'altra parte abbiamo necessità di muovere la classifica. C'è grande determinazione. Vogliamo dare una piccola soddisfazione al nostro allenatore e ci sono tutte le componenti per fare bene, sapendo che ci sarà da soffrire contro la capolista. Non ci tireremo indietro".