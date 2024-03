video suggerito

Il bimbo mascotte tende la mano, il capitano del Chelsea si rifiuta di stringerla: la reazione è davvero brutta L’episodio è avvenuto a pochi istanti dal fischio d’inizio di Chelsea-Burnley, in Premier League. Il video divenuto virale per il biasimo nei confronti del calciatore dei Blues, Gallagher, spiega tutto. Il ragazzino ci resta malissimo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

54 CONDIVISIONI condividi chiudi

La reazione di Conor Gallagher è stata davvero brutta e non poteva passare inosservata. Era lui ad avere sul braccio la fascia di capitano del Chelsea nella sfida odierna con il Burnley e, a giudicare dal gesto catturato dalle telecamere nel sottopassaggio che conduce al campo, diventa comprensibile perché sia finito nel mirino dei tifosi. È stato criticato duramente per quell'atteggiamento di sufficienza nei confronti di una giovane mascotte della squadra, trasformando quel momento di gioia per il ragazzino (che può vedere da vicino i big della prima squadra e avere la soddisfazione di scendere in campo accanto a loro) in un ricordo amaro.

Cosa è successo? Il breve video divenuto virale per il biasimo nei confronti del calciatore spiega tutto. Un bimbo indossa la maglia dei Blues ed è in cima alla fila delle formazioni che sono a pochi minuti dal fischio d'inizio. Vede arrivare Gallagher, sorride, alza il braccio, tende la mano, s'aspetta d'essere ricambiato, prova a dargli "il cinque" in segno di amicizia ma viene letteralmente ignorato dal giocatore che nemmeno lo degna di uno sguardo e, al massimo, si limita a dargli una pacca sulla spalla. La scena fa davvero tenerezza per lo stato d'animo del piccolo: resta con la mano sospesa a mezz'aria per qualche attimo, gli sembrano un'eternità. Gallagher continua a fare finta di niente.

Com'è possibile che abbia tenuto un atteggiamento del genere? L'unica giustificazione data è che, forse, tutto preso dalla concentrazione del match nemmeno si sia accorto della mano tesa del ragazzino. Spiegazione che non ha convinto, visto che la mascotte è proprio davanti a lui e resta per quasi un minuto con il braccio alzato proprio per farsi notare. Ma nulla… e ci resta malissimo. Gallagher ha agito di proposito? Può darsi, altri ancora invece s'affannano a dare un'interpretazione differente: ovvero, che a distrarlo sia stato l'arrivo del ex compagno di squadra del Charlton e dell'Inghilterra, Josh Cullen, che era il capitano del Burnley.

"Vergognoso e imbarazzante", è stato il commento che ha accomunato le reazioni di molti utenti sui social ritenendo quella mancanza di tatto da parte del calciatore dei Blues imperdonabile. C'è anche questo episodio a scolpire l'ennesima giornata poco propizia per la squadra di Pochettino: un colpo di testa di Dara O'Shea nel finale e un errore del portiere Djordje Petrovic hanno visto il Burnley acciuffare il pareggio in dieci uomini.