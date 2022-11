Il bambino che sognava i Mondiali ce l’ha fatta, giocherà in Qatar: è un esempio per tutti La storia di James Maddison è un esempio per tutti i giovani calciatori. Con la sua fiducia e forza di volontà è riuscito a riprendersi la maglia della nazionale inglese.

A cura di Marco Beltrami

Rappresentare il proprio Paese vestendo la maglia della nazionale è il sogno di ogni calciatore. Figuriamoci poi se lo si fa nella competizione più importante, ovvero il Mondiale. Un'emozione troppo forte da raccontare, soprattutto per chi ormai non era certo di partecipare alla rassegna iridata alle porte in Qatar. Stiamo parlando di James Maddison, inserito nella lista dei convocati dell'Inghilterra per la Coppa del Mondo 2022.

Un premio per un ragazzo che ha collezionato con la maglia del Leicester numeri importanti, 6 gol e 4 assist, e che ha avuto il merito di averci sempre creduto. Una forza di volontà notevole quella del centrocampista offensivo 25enne, che durante la sua carriera ha fatto della fiducia in se stesso uno dei suoi punti di forza. E questo alla fine gli ha permesso di partecipare con la sua nazionale ai Mondiali, pur avendo all'attivo una sola presenza nel 7-0 contro il Montenegro di 3 anni fa. Da allora la rappresentativa dei 3 leoni è stata per lui un sogno e un obiettivo da raggiungere.

James Maddison in azione con il Leicester

D'altronde Maddison, anche in passato, ha dimostrato di essere pronto a tutto per realizzare i suoi sogni. Nel 2013 si rese protagonista di un tweet che divenne molto popolare dopo la sua consacrazione nel mondo del calcio: "Oggi il mio insegnante mi ha detto ‘solo uno su un milione fa il calciatore'. Gli ho detto che sono quell'uno".

Il post del 2013 di Maddison

Il selezionatore Southgate lo ha fatto un po' penare prima dei Mondiali, non convocandolo anche quando le sue prestazioni facevano presagire il contrario. Poi però ecco il colpo di scena, con la chiamata per Qatar 2022. Una gioia incontenibile per il calciatore, con l'allenatore del Leicester Brendan Rodgers che ha raccontato: "C'era una chiamata persa di Gareth (Southgate, ndr) poco prima che dovessimo allenarci. Ho detto a James di andare nel mio ufficio e rispondere alla chiamata in privato, ne è uscito pieno di gioia!".

Come provare a spiegare l'emozione per questa convocazione? Come esternare tutta la gioia per aver realizzato il proprio sogno? Maddison ha pubblicato sul suo profilo Twitter una foto che lo ritrae da bambino, con la bandiera dell'Inghilterra dipinta sul volto con queste parole: "Non è affondato (con riferimento al sogno, ndr) … Vado alla Coppa del Mondo. I sogni si realizzano davvero". Onore al merito di chi ci ha sempre creduto, la storia di Maddison è un esempio per tutti.