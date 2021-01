Il Manchester United ha perso clamorosamente nell'ultimo incontro di Premier League. Non una sconfitta qualunque, ma un ko arrivato per mano dello Sheffield United, che prima della sfida contro la squadra di Solskjaer era ultimo con 5 punti (ora a 8) addirittura a -6 dalla penultima. L'1-2 inaspettato all'Old Trafford ha inevitabilmente scatenato l'ira dei tifosi, specie per il fatto di aver perso la vetta della classifica per mano dei ‘cugini' del City. Uno sfogo che è andato oltre la semplice critica e che è sfociato in un vero e proprio insulto a sfondo razzista nei confronti di due giocatori in particolare: Martial e Tuanzebe.

Specie quest'ultimo, è stato aspramente preso di mira, soprattutto per la disattenzione in occasione del secondo gol realizzato dagli ospiti. Sui social alcuni tifosi hanno scritto parole pesanti che hanno fatto inorridire il club che ha subito denunciato la cosa con un comunicato sul proprio sito ufficiale e poi condiviso sui propri account social. "Noi siamo #UnitedAgainstRacism. Allora, ora e sempre". Questo il messaggio che ha voluto lanciare lo United evidenziato ovunque che ribadisce fermamente il proprio dissenso.

Il Manchester United contro gli insulti razzisti

In una settimana in cui si è parlato tanto di razzismo, specie dopo il caso dello scontro verbale tra Ibrahimovic e Lukaku, due che a Manchester avevano giocato insieme, sempre nei Red Devils è scoppiato un caso simile. Il club, furioso per quanto accaduto sui social per gli insulti razzisti contro Martial e Tuanzebe, ha voluto ribadire con forza come questo dei sostenitori sia stato un atteggiamento negativo, da non ripetere mai più. "Tutti siamo disgustati dagli abusi razzisti ricevuti dai giocatori tramite social – scrive il club – Condanniamo completamente i responsabili ed è incoraggiante vedere che anche gli altri utenti lo facciano".

Oltre ai tanti utenti, anche diversi giocatori del Manchester United si sono uniti a difesa dei propri compagni di squadra pubblicando post e tweet contro il razzismo. "Il Manchester United ha tolleranza zero per qualsiasi forma di razzismo – prosegue il club nella sua nota ufficiale – Identificare questi idioti senza cervello resta problematico, ma invitiamo le piattaforme social a rafforzare le misure per prevenire altri comportamenti come questo".