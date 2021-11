Icardi tocca un solo pallone a Lipsia: è la sintesi del suo momento dopo la fine con Wanda Nara La fine che stavolta appare definitiva del matrimonio tra Mauro Icardi e Wanda Nara coincide col momento difficilissimo anche della carriera calcistica dell’attaccante del PSG. Mentre sua moglie lo lasciava per tornare nuovamente a Milano, Icardi è volato a Lipsia con la squadra: un solo pallone toccato, heatmap gelido. Il futuro è un’incognita.

A cura di Paolo Fiorenza

Adesso sembra davvero finita per sempre: Wanda Nara non ne vuole più sapere di Mauro Icardi, dopo aver scoperto che la tresca con Eugenia ‘China' Suarez non era semplicemente virtuale – limitata a chat e video seppur bollenti – ma si sarebbe concretizzata in un blitz della 29enne attrice argentina in un albergo di Parigi, mentre la moglie del giocatore e la sorella Zaira erano a Milano per la Fashion Week. Alcune mail anonime, che in Argentina si ritiene siano partite dall'entourage della Suarez, ha spiattellato tutti i particolari della vicenda a Wanda, mostrandole come la pace con Icardi poggiasse su basi d'argilla.

La Nara ha dunque cancellato il post del perdono dopo la struggente lettera del marito, ha preso nuovamente un aereo per Milan ed ha mollato Icardi, stavolta pare definitivamente. Una solitudine, quella dell'attaccante del PSG, che si riflette non solo nel suo account Instagram cancellato da giorni, ma anche nella sua carriera calcistica, che da più parti si ritiene essere irrimediabilmente compromessa. Ieri sera il 28enne attaccante di Rosario era regolarmente presente nella squadra del PSG volata a Lipsia per il quarto turno di Champions League, ma quanto il suo contributo alla causa sia nullo al momento lo dimostra il fatto che – pur senza l'infortunato Messi – Pochettino lo ha fatto alzare dalla panchina soltanto al 93′, dopo il pareggio in pieno recupero dei padroni di casa.

La heatmap di Icardi alla Red Bull Arena di Lipsia dice tutto: un isolato puntino, poco calore. Del resto in quei pochi secondi concessigli ha toccato un solo pallone, perdendolo. I tifosi del PSG parlano di un giocatore "quasi ritirato" e danno per scontato il suo prossimo addio, probabilmente già a gennaio. A questo scopo dovrebbe muoversi il suo agente, che tuttavia è quella Wanda Nara che "non vuole più saperne" di lui. Una sceneggiatura diabolica che potrebbe riservare ancora colpi di scena.