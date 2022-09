Icardi è in vacanza e il PSG in campo: giocherà al Galatasaray ma Wanda Nara già pianifica il futuro Mauro Icardi è vicinissimo al Galatasaray, ormai manca solo l’annuncio ufficiale. Intanto Wanda Nara sta già pianificando il futuro e cerca una squadra negli Stati Uniti.

A cura di Vito Lamorte

Mauro Icardi lascerà il Paris Saint-Germain dopo 64 presenze e 23 reti per vestire la maglia del Galatasaray. L'attaccante argentino è fuori dai piani del nuovo progetto parigino e dalla società gli hanno fatto capire che non c'era modo di rientrarvi. Anche i tifosi del club della capitale francese erano stufi del clamore che si creava intorno alle sue vicende personali e, così, dopo sole tre stagioni si rimette in viaggio e questa volta andrà in Turchia.

Maurito, secondo quanto riferiscono i media turchi, è atteso in queste ore nella capitale per essere sottoposto alle visite mediche e poi per firmare il contratto: nella lunga estate calda del mercato il suo nome è stato spesso accostato all'Italia ma alla fine non si è fatto nulla con il Monza, che sembrava il club più interessato al suo profilo. Il mercato in Turchia si chiude l’8 settembre e per questo è ancora possibile effettuare operazioni.

Dopo Dries Mertens, tocca a un altro ex della Serie A, il compito di indossare la maglia della squadra di Istanbul.

Intanto Icardi e la sua famiglia si sono goduti l'ultimo weekend di relax a Miami mentre il PSG era in campo a Nantes per la sua sesta gara di Ligue 1: i due hanno postato foto degli eventi a cui hanno partecipato e questa cosa non è andata giù a molti tifosi del PSG, che si sono chiesti perché un tesserato sia in vacanza mentre la squadra è impegnata in campo.

Anche in Argentina hanno sottolineato questo comportamento poco professionale e a sollevare la questione è stata Yanina Latorre, che spesso si è occupata dei coniugi Icardi anche in passato, ma Maurito le ha risposto che il club gli aveva concesso un permesso per raggiungere la moglie negli USA.

Intanto Wanda Nara potrebbe decidere di non seguirlo in questa sua nuova avventura. L'agente e moglie di Icardi si sta ritagliando sempre più spazio nel mondo della moda con il lancio della sua nuova linea di costumi da bagno e di una linea di cosmetici, che sta diventando sempre più commerciale, e vorrebbe continuare a seguire i suoi progetti da vicino. Cosa farà? Al momento non è dato saperlo ma l'imprenditrice e showgirl argentina vorrebbe un futuro negli Stati Uniti per il marito e lo ha confessato ai microfoni di ‘America Tv' a margine della presentazione della sua nuova linea di cosmetici: "Miami? Ci piace molto qui. C'è un'incredibile comunità latina e con Mauro abbiamo parlato di un possibile futuro negli Stati Uniti. Sarebbe bello se un giorno potesse giocare con l'Inter Miami, una grande squadra".