Ibrahimovic parla del futuro di Pioli al Milan: deve fare una cosa per essere confermato Zlatan Ibrahimovic ha fatto il punto sul futuro di Stefano Pioli alla guida del Milan e sul suo nuovo ruolo nella società rossonera.

A cura di Vito Lamorte

"Deve continuare come sta facendo, siamo felici e sta facendo un buon lavoro". Così Ibrahimovic ha parlato del futuro di Stefano Pioli al Milan in vista del prossimo anno ai microfoni di Sky. Intercettato a Jeddah, nel paddock del Gp dell'Arabia Saudita di Formula Uno, l'ex attaccante rossonero si è soffermato su uno dei temi più dibattuti in questo periodo e una delle domanda che ricorrono di più: chi ci sarà la panchina del Diavolo per la prossima stagione?

Parole che potrebbero suonare come una riconferma per Pioli, più volte nel mirino della critica in questa stagione, ma che nascondo sempre un dubbio: l'attuale allenatore del Diavolo deve fare solo una cosa per essere confermato, ovvero continuare a vincere dopo qualche mese di incertezza.

Molto dipenderà dal cammino in Europa League, visto che un posto nella prossima Champions League sembra assicurato a meno di clamorosi ribaltoni: un trofeo europeo in bacheca sarebbe un biglietto importante per il tecnico, che ha comunque un altro anno di contratto, e per la società sarebbe più difficile dargli il benservito.

Un piccolo passo indietro rispetta a quanto detto da Gerry Cardinale qualche giorno fa: "Direi che tutto ciò che riguarda il Milan deve cambiare. Ma forse evolvere è una parola migliore. Quindi esamineremo i metodi e il personale. Ci sono molti infortuni. Non sono soddisfatto. Zlatan non è soddisfatto del fatto che non siamo al primo posto in Serie A. Il Milan è una squadra molto giovane e piena di novità, in realtà non stanno andando male. Ma questo non ci basta. Abbiamo ancora del lavoro da fare. Dei cambiamenti potrebbero avvenire".

Nelle scorse settimane è stato accostato spesso Antonio Conte al Milan ma non ci sono conferme in merito, almeno per il momento.

Sul suo nuovo dirigenziale come senior advisor di Red Bird e del management del Milan, Ibrahimovic ha dichiarato: "Mi sto trovando bene. Sto crescendo, sto imparando e lavorando. Un giorno alla volta e faccio sempre passi avanti e si migliora sempre. Però bene, mi piace, mi piace questa responsabilità e voglio dare più possibile al Milan".

L'ex fuoriclasse svedese, per la prima volta in Arabia Saudita, ha dichiarato di fare il tifo per la Ferrari in vista della gara di Jeddah: "Bello essere qua, poi sono un grande fan della F1 e della Ferrari non è un segreto. Mi voglio godere questo momento in Arabia e godermi la F1. Spero che vinca la Ferrari".