I tifosi lo offendono, Grealish risponde ricordano il punteggio del match: “Il City vince 4-0” Il Manchester City batte 4-1 il Bournemouth e si rimette a -2 dall’Arsenal. Haaland ha realizzato il 27° gol in questa Premier League. Grealish protagonista per grandi giocate e per uno sfottò ai tifosi avversari.

A cura di Alessio Morra

L'Arsenal ha ottenuto un altro pesantissimo successo. Il gol di Gabriel Martinelli ha deciso il match con il Leicester e ha regalato tre punti pesantissimi ai Gunners. Ma il Manchester City non molla. La squadra di Guardiola reduce da due pareggi consecutivi ha sconfitto nettamente il Bournemouth. Un match che forse non sarebbe passato alla storia della Premier se non fosse stato per lo sfottò di Grealish ai tifosi della squadra avversaria.

Non c'è stata partita al Vitality Stadium dove il City all'intervallo era già sul punteggio di 3-0. Julian Alvarez sblocca il risultato al 15′, Haaland prima della mezz'ora raddoppia e torna al gol, che gli mancava da qualche partita. Per il norvegese è il 27° centro in Premier League. Numeri mostruosi. Allo scadere arriva il tris di Phil Foden. Nella ripresa l'autogol di Mepham porta il risultato sul 4-0. Gioco, partita, incontro. Nel finale c'è il gol della bandiera di Lerma. Tre punti conquistati, la scia dell'Arsenal resta, la differenza reti resta sempre molto corposa, e non è cosa da poco per la squadra di Pep Guardiola.

Bel successo della squadra di Guardiola che si riporta a due punti dall’Arsenal.

Jack Grealish è stato uno dei protagonisti di questo successo. In questa stagione sta giocando molto bene ed ha conquistato il posto da titolare, diventando uno dei cardini della squadra. Al momento della sostituzione l'esterno della nazionale inglese è stato beccato dai tifosi più caldi della squadra avversaria, niente di clamoroso ma Grealish si è arrabbiato e ha risposto a quei tifosi, non lo ha fatto a parole, ma con una mimica più che perfetta.

L'esterno offensivo ha guardato verso la curva e con le mani ha indicato 4 e 0, numeri non casuali, perché quello era il risultato al momento. Uno sfottò bello pesante, che velocemente è diventato virale. Con conseguenti risposte dei tifosi dei Cherries e risate di Erling Haaland, che era lì vicino e vedendo tutto da due passi ha sorriso di gusto. Ci sarà chi storcerà il naso. Ma questo è uno dei motivi per cui Grealish piace ai veri amanti del calcio inglese, perché suo modo scanzonato da calciatore di qualche decennio fa.