I tifosi dell'Atletico Madrid fanno l'ultimo sfregio a Joao Felix: la targa è coperta da spazzatura Il rapporto tra Joao Felix e i tifosi dell'Atletico Madrid è stato sempre controverso e nel giorno del suo passaggio al Chelsea gli hanno fatto l'ultima offesa. Ma non è la prima volta che accade.

A cura di Ada Cotugno

Joao Felix ha salutato l'Atletico Madrid per trasferirsi al Chelsea, un trasferimento che ha fatto tirare un sospiro di sollievo a molti tifosi dei Colchoneros. Mentre al Wanda Metropolitano si festeggiava per l'arrivo di Conor Gallagher, all'esterno dello stadio il portoghese subiva l'ultima grande offesa che in verità si è già presentata più volte nel corso della sua permanenza a Madrid.

I tifosi vandalizzano la targa di Joao Felix

Il rapporto fra l'Atletico Madrid e il portoghese è stato sempre controverso e l'ultima stagione trascorsa in prestito al Barcellona non ha fatto altro che aumentare le tensioni fra le due parti. Adesso Joao Felix è passato al Chelsea a titolo definitivo ma i tifosi spagnoli hanno comunque voluto lasciargli l'ultimo ricordo, un regalo d'addio decisamente poco gradito.

Dopo la conferma del suo trasferimento in Premier League sulla Walk of Legends nei pressi dello stadio la targa a lui dedicata è stata deturpata: i suoi ex tifosi l'hanno riempita di scritte e di spazzatura, un segno di disprezzo per un giocatore che negli ultimi anni non gli ha mai regalato particolari gioie. Joao Felix era arrivato all'Atletico Madrid nel 2019 per 120 milioni di euro, una cifra che lo ha trasformato nell'acquisto più costoso della storia del club.

L'idillio poi si è rotto dopo il suo passaggio in prestito al Barcellona, arrivata al culmine di un'avventura che non lo ha visto spiccare come grande protagonista nonostante le attese. Per questo, al momento dell'addio, sulla sua targa sono comparse lattine schiacciate e bottigliette vuote, oltre a un sacchetto di spazzatura.

Oltretutto non è la prima volta che accade: a dicembre, in occasione della partita di Champions League tra l'Atletico Madrid e la Lazio, le telecamere avevano ripreso la stessa identica scena, con la sua targa imbrattata e deturpata dalla spazzatura. Un gesto ripetuto diverse volte per la grande rabbia dei tifosi che si sarebbero sicuramente aspettati una storia diversa.