I tifosi del Liverpool applaudono Donnarumma quando va in porta, ma lui non risponde: non sa il motivo

In occasione di Liverpool-Manchester City, i tifosi della Kop hanno applaudito calorosamente Donnarumma mentre prendeva posto tra i pali. Ma il portiere ospite non ha ricambiato il gesto, venendo a quel punto fischiato. Gigio non conosceva la storia del calcio.

Gigio Donnarumma è "il miglior portiere del mondo" secondo Erling Haaland e sicuramente anche Pep Guardiola non può non essere d'accordo col suo bomber, soprattutto dopo aver assistito dal vivo alla mostruosa parata del numero uno del Manchester City in pieno recupero nel big match contro il Liverpool: il tiro scoccato da Mac Allister sembrava destinato nel sette con conseguente 2-2, ma l'ex milanista si è esibito in un intervento prodigioso, che di fatto vale due punti e l'ulteriore allungo in classifica del City sui Reds (50 punti contro 39, rispettivamente secondi e sesti).

Donnarumma non ‘riconosce' il gesto della Kop e non ricambia gli applausi: allora viene fischiato

Grandissimo in partita Gigio, meno preparato sulla storia del calcio nel tempio di Anfield. È diventato virale infatti un video in cui si vedono i tifosi della Kop, il cuore pulsante del tifo del Liverpool, applaudire Donnarumma prima dell'inizio del secondo tempo quando prende posizione tra i pali sotto di loro. Un gesto che il portiere della nazionale non ricambia, perché non lo ‘riconosce'. Gigio semplicemente appoggia a terra dietro la linea di fondo l'asciugamano e la borraccia e poi si gira verso il campo ignorando completamente il caloroso saluto nei suoi confronti.

A quel punto, gli applausi diventano sonori fischi per Donnarumma, che probabilmente si sarà chiesto che cosa stesse succedendo. È accaduto che lui non conosceva la storia, specificamente una tradizione che risale a parecchi decenni fa. La tradizione consolidata e unica dei tifosi della Kop di applaudire i portieri avversari quando si posizionano davanti alla loro curva. Si tratta di un gesto di rispetto abituale che avviene quasi sempre, a meno di situazioni particolari come rivalità feroci o episodi controversi del passato. È considerata una caratteristica distintiva di Anfield, riconosciuta da portieri, ex giocatori, media e pubblico.

Perché i tifosi del Liverpool applaudono i portiere avversari: la leggenda di Gordon Banks

La tradizione risale alla fine degli anni '60, dopo i Mondiali del 1966 vinti dall'Inghilterra. Il portiere Gordon Banks era stato uno dei protagonisti di quel trionfo e giocava nel Leicester. E così, quando il Leicester giocò ad Anfield poco dopo, i tifosi del Liverpool lo applaudirono calorosamente come riconoscimento delle sue prestazioni con la nazionale dei Tre Leoni.

Da lì è nata l'usanza di mostrare rispetto ai portieri avversari in generale e si è tramandata per decenni. Fino ad arrivare a Liverpool-City di domenica scorsa e agli applausi per Donnarumma, che di Banks, dell'Inghilterra del '66 e della tradizione della Kop non poteva saperne di meno…