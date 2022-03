I tifosi del Chelsea non smettono: cantano cori per Abramovich, duri scontri con la polizia I tifosi del Chelsea a Lille hanno intonato cori per Abramovich e hanno anche lanciato delle bottiglie, la polizia francese ha risposto con gas lacrimogeni.

A cura di Alessio Morra

Il Chelsea letteralmente tra mille difficoltà è riuscito a qualificarsi per i quarti di finale di Champions League. In rimonta i campioni in carica hanno piegato 2-1 il Lille (già battuto all'andata). Prima della partita, però, ci sono stati grossi scontri tra la polizia francese e numerosi tifosi dei Blues che cantavano a gran voce e inneggiavano a Roman Abramovich, il patron del club che dopo lo scoppia della Guerra tra Russia e Ucraina è stato colpito da pesantissime sanzioni, compresa la squalifica da parte della Premier League, e che a breve dovrebbe cedere il Chelsea.

Gendarmi in piazza in assetto antisommossa ieri a Lille, dove il Chelsea è riuscito ad arrivare così come i tifosi inglesi. E all'esterno di un bar, nei pressi della stazione della città francese, un nutrito gruppo di supporter inglesi hanno iniziato a urlare il nome del patron del Chelsea, e non è la prima volta. Contestualmente sono state lanciate delle bottiglie dai tifosi contro la polizia che ha risposto sparando gas lacrimogeni. La polizia locale, tramite un portavoce, ha fatto sapere che: "Le violenze sono iniziate verso le 18:30, ci hanno chiamato dal bar, perché loro si lamentavano per il comportamento di alcuni supporter del Chelsea".

Molti tifosi del club londinese difende Roman Abramovich, nonostante sia stato sanzionato sia dal governo inglese che dall'Unione Europea per via dei legami personali con il presidente russo Vladimir Putin. Tra i fan del Chelsea c'è chi sostiene che il tycoon sia stato ritenuto ‘colpevole senza processo' dopo l'invasione russa in Ucraina. Il Chelsea è una delle quattro ‘entità associate' a Roman Abramovich soggette a sanzioni, così recitava una sentenza dell'Unione Europea. Intanto, il tempo stringe per la cessione del Chelsea. Il governo inglese supervisionerà le trattative per la cessione del club. Il termine ultimo per la scadenza delle offerte è venerdì 18 marzo.