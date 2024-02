I tifosi del Bari rifiutano Cannavaro come allenatore: De Laurentiis costretto a scegliere Iachini Fabio Cannavaro non sarà il nuovo allenatore del Bari al posto dell’esonerato Marino. Sarà Beppe Iachini a sedere sulla panchina dei pugliesi. Sullo sfondo il “no” dei tifosi baresi all’ingaggio dell’ex capitano dell’Italia campione del mondo 2006. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

La sconfitta del Bari per 3-0 contro il Palermo nell'ultimo turno del campionato di Serie B ha portato la famiglia De Laurentiis ad esonerare il tecnico Pasquale Marino. Quest'ultimo a sua volta era subentrato a stagione in corso a Mignani il quale aveva sfiorato la promozione all'ultimo secondo nella finale playoff persa contro il Cagliari dopo il gol di Pavoletti in pieno recupero. La scelta della società per il successore era quella di affidare la panchina dei Galletti a Fabio Cannavaro reduce dall'ultima e sfortunata esperienza in serie cadetta lo scorso anno a Benevento.

L'incontro con il ds Ciro Polito era anche stato positivo con una base d'accordo trovata tra le parti per un ingaggio di 5 mesi fino a fine stagione. Non c'era nulla di firmato ma solo una stretta di mano secondo la Gazzetta dello Sport. Nel momento in cui in città ha cominciato a filtrare la voce di Cannavaro come nuovo allenatore, parte della tifoseria si è fatta sentire sui social. Per diversi motivi la scelta dell'ex capitano dell'Italia campione del mondo 2006 come nuovo allenatore del Bari non piaceva. Ecco perché la società è stata costretta a fare dietrofront puntando su Iachini.

Fabio Cannavaro durante l'esperienza al Benevento.

L'allenatore che tra Serie A e Serie B sicuramente gode di un'enorme esperienza, sarà ufficializzato dalla società proprio in queste ore. Contratto di un anno e mezzo per lui che vorrebbe aprire un nuovo percorso in Puglia dopo quelli fortunati negli anni passati vissuti a Brescia, con la Sampdoria e il Palermo. La scelta di puntare su Iachini sarebbe stata dunque soprattutto dovuta al malcontento della tifoseria di vedere Fabio Cannavaro sulla panchina del Bari. Le motivazioni circa questa presa di posizioni sarebbero diverse.

Gran parte dei tifosi del Bari non gradisce totalmente la proprietà dei De Laurentiis e già in un'occasione c'è stata una forte contestazione nei confronti dei proprietari del club. Lo scetticismo dei baresi deriva anche poi dall’infelice parentesi di Cannavaro con il Benevento, nella passata stagione. Cannavaro era arrivato nel club campano il 21 settembre 2022 per poi essere esonerato a febbraio 2023. Sulla panchina era riuscito ad ottenere solamente 3 vittorie in 17 match prima dell'esonero. Il Benevento finirà la stagione con la retrocessione in Serie C.