La Premiership scozzese ha una sola e grande dominatrice assoluta: i Rangers di Glasgow. La squadra allenata dall'ex capitano del Liverpool, Steven Gerrard, è riuscita ad ottenere l'ennesima vittoria in un campionato che sembra davvero a senso unico. Un successo speciale arrivato nell'Old Firm, ovvero il derby più antico del mondo contro il Celtic. I rivali di sempre sono stati battuti oggi pomeriggio con il punteggio di 1-0 grazie all'autorete di McGregor al 70′. Una gara però fortemente condizionata per gli uomini di Lennon, dall'espulsione di Bitton al 62′. Il successo dei Rangers consente alla squadra di Gerrard di staccare gli eterni rivali in classifica che ora distano 19 punti.

Un cammino davvero esaltante per l'ex capitano dei Reds capace di mettere a segno la bellezza di 20 vittorie su un totale di 22 partite. Il Celtic ha però ancora 3 partite da recuperare e potenzialmente, nel caso in cui dovesse vincerle tutte, andrebbe comunque a -10 dai Rangers che sembrano essere davvero lanciatissimi verso la vittoria finale del titolo che manca dalla stagione 2010/2011, prima del fallimento societario dl 2012 che costrinse il club più titolato di Scozia a ripartire dall'ultima categoria professionistica del calcio scozzese prima del ritorno in Premiership. L'egemonia del Celtic, che dura ormai da 9 anni, come quella della Juventus in Italia, potrebbe dunque interrompersi quest'anno.

Al terzo anno sulla panchina dei Rangers, Steven Gerrard potrebbe davvero vincere il suo primo campionato da allenatore. L'ex capitano del Liverpool ed ex baluardo della nazionale dell'Inghilterra, potrebbe presto conquistare il titolo in Premiership alla guida dei Rangers. L'ex numero #8 dei Reds ha battuto 1-0 il Celtic nell'Old Firm e si è portato a +19 punti in classifica sulla squadra di Lennon. Un successo che mette ancor più in evidenza i numeri dei Rangers che stanno letteralmente dominando il massimo campionato di calcio scozzese.

Steven Gerrard in stagione ha vinto 20 delle 22 partite giocate fino a questo momento pareggiando solo 2 partite senza perdere mai. Numeri che certificano la qualità di una squadra lanciata verso la vittoria del campionato e capace di mettere a segno la bellezza di 57 gol subendone soltanto 5. Manco 11 partite alla fine e il primato in classifica sembra essere davvero meritatissimo, specie dopo il successo nel derby di Glasgow che avvicina sempre di più i Rangers a quel titolo di Premiership che arriverebbe dopo il sofferto fallimento del 2012 e i 9 anni di dominio assoluto del Celtic. Proprio come la Juve in Italia.