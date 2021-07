La Roma inizia ufficialmente la sua stagione con Josè Mourinho in panchina. Il tecnico portoghese, che oggi è stato presentato in conferenza stampa, è pronto per la prima fase del ritiro dei giallorossi dall'8 al 25 luglio a Trigoria. L'allenatore portoghese ha così diramato subito la lista dei convocati in cui compaiono i nomi di tanti giovani ma anche quello di Nicolò Zaniolo che rientra in squadra dopo il grave infortunio che l'ha costretto a saltare lo scorso anno l'intera stagione.

Tra i portieri non figura più il nome di Antonio Mirante, a cui non è stato rinnovato il contratto e neanche quello di Pau Lopez che proprio poche ore fa è stato ufficialmente annunciato dal Marsiglia che ha prelevato lo spagnolo in prestito con obbliato di riscatto in caso di 20 presenze. Poche sorprese, ma chiare indicazioni sul mercato in cui andrà ad operare il club. Sono ben quattro infatti i nomi di giocatori che sono stati esclusi dalla nuova Roma di Mourinho: Pedro, Fazio, Santon e Pastore.

Sorprende soprattutto la scelta di non portare in ritiro Davide Santon. Il "bambino", come l'avevo rinominato proprio Mourinho durante la sua esperienza all'Inter quando decise di farlo debuttare in prima squadra. Il tecnico portoghese aveva grande fiducia in lui e ha sempre parlato benissimo del giocatore che ha dovuto rallentare la sua crescita a causa di una lunga serie di infortuni. Con Fazio che era destinato a lasciare i giallorossi già nella scorsa annata, Pedro e Pastore sono i due nomi eccellenti esclusi da Mou.

Lo spagnolo è stato protagonista di una stagione altalenante lo scorso anno, contrassegnata da un inizio importante prima di perdersi tra errori grossolani e panchina nel finale di stagione. L'ex Barcellona e Chelsea, inoltre, percepisce un ingaggio fino al 2023 a più di 3 milioni a stagione. Cifre troppo importanti per le casse dei Friedkin. Così come Pastore che era stato il grande acquisto qualche anno fa prima di perdersi tra diversi infortuni. Anche l'argentino percepisce un ingaggio da 4,5 milioni e la società giallorossa non può più sostenere una tale spese.

Sia Pedro che Pastore hanno offerte dall'Mls, mentre l'ex Palermo e PSG ha offerte anche in Argentina. Sia lo spagnolo che l'argentino si alleneranno a parte insieme agli altri giocatori in esubero, come Nzonzi, Bianda e Coric, che dovranno essere ceduti nell'attuale sessione di mercato.