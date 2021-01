La forte nevicata abbattutasi sulla Spagna nello scorso week end ha messo in difficoltà tutte le squadre della Liga con il Real Madrid rimasto bloccato in aeroporto e la neve e gli effetti del temporale "Filomena" che hanno costretto a rinviare ufficialmente la gara Atletico Madrid-Athletic Bilbao valida per la 18esima giornata del massimo campionato spagnolo e in programma sabato pomeriggio al Wanda Metropolitano.

Per ovviare al maltempo e permettere agli uomini del Cholo Simeone di allenarsi questa mattina la dirigenza dei Colchoneros ha messo a disposizione di calciatori e staff dei SUV 4X4 in grado di percorrere senza problemi le strade innevate di Madrid che consentissero loro di raggiungere il centro di allenamento senza rischiare.

Quasi tutto il gruppo-squadra ha usufruito di questa opportunità fatta eccezione per il belga Yannick Carrasco, il francese Thomas Lemar e lo spagnolo Mario Hermoso che hanno scelto un mezzo particolare per raggiungere il centro di allenamento dell'Atletico. I tre calciatori infatti hanno preferito affrontare le strade ghiacciate della capitale madrilena a bordo di una vecchia Panda 4X4 prestata a Carrasco da un suo vicino di casa.

Numerose le storie Instagram postate dagli altri compagni di squadra che hanno immortalato i tre calciatori dell'Atletico sfrecciare a bordo della storica utilitaria FIAT superando addirittura i più potenti SUV messi a disposizione dalla società o foto che ritraggono i tre calciatori di fianco alla Panda 4X4 sulla neve. Video e foto che hanno suscitato grande ilarità tra i propri followers e i tifosi dei Colchoneros, ma che testimoniano anche la grande atmosfera che si respira all'interno della squadra madrilena attualmente in testa alla Liga con un punto di vantaggio sui cugini del Real Madrid e quattro lunghezze sul Barcellona con addirittura tre gare giocate in meno.