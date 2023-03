Herrera scrive ai tifosi, un infortunio gli ha tolto il sorriso: “Non riesco più a riprendermi” Ander Herrera ha scritto una lettera ai suoi tifosi per condividere con loro il suo attuale momento. Il centrocampista sta soffrendo per via di un infortunio che non gli dà tregua e che l’avrebbe portato a pensare anche al ritiro anticipato: “Non riesco più a riprendermi”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Ander Herrera stava per finire in Italia, alla Salernitana, nella sessione di mercato a gennaio 2022 quando l'allora ds Walter Sabatini stava costruendo la rosa in grado di compiere l'impresa poi centrata dai campani. Voleva attaccanti non centrocampista e per questo il giocatore di proprietà dell'Athletic Bilbao è rimasto nella capitale dei Paesi baschi nel club in cui si è consacrato ed è poi ritornato dopo aver trascorso alcune stagioni tra Manchester United e PSG. Il giocatore ha infatti giocato 11 partite condite da un assist in totale da inizio stagione con i baschi.

Un rendimento altalenante che l'ha messo a dura prova, specie per i tanti infortuni che l'hanno completamente messo ko. Il giocatore ha disputato la sua ultima partita a inizio gennaio e ora è ancora fermo. In una lettera pubblicata sui suoi account social. Herrera ha voluto scrivere una lettera ai tifosi. Ha voluto condividere con loro il suo dolore e i sentimenti contrastanti che in questo momento sta vivendo. Non riesce a smettere di pensare a questo infortunio che inevitabilmente a 33 anni sta mettendo a serio rischio la sua carriera. Guai muscolari principalmente dal quale però non riesce più a riprendersi.

Il suo racconto è a dir poco emozionante, profondo, ricco di sfumature romantiche. Herrera dimostra attaccamento alla maglia, ma soprattutto a questo sport che vuole preservare nel miglior modo possibile. "Sto attraversando il momento più difficile della mia carriera – ha scritto nella sua lettera indirizzata al pubblico di Bilbao e non solo – Poco più di un anno fa ho iniziato ad avere problemi muscolari ripetuti dai quali non riesco a riprendermi". Il giocatore è dispiaciuto di non essere più in grado di alzare la testa. Ha anche pensato al ritiro e di certo non lo nasconde: "Per uno come me, che ha passione per la sua professione e che si gode ogni giorno intensamente, è una cosa molto difficile – ha aggiunto – Provo la stessa energia e illusione per il calcio che ho durante tutta la mia carriera, ma gli infortuni non mi permettono di godermi ed essere felice".

Herrera riconosce l'aiuto e il sostengo che gli sta dando l'Athletic Bilbao in questo delicato momento: "Sento che nel club ho tutto ciò di cui ho bisogno per esserlo e questo mi fa soffrire ancora di più – aggiunge ancora – Sono circondato da professionisti che non smettono di mostrarmi il loro aiuto e sostegno e da compagni senza pari anche se a volte mi è passato per la testa di gettare la spugna, ma non me lo perdonerei". Herrera vuole però mandare un messaggio chiaro e forte: "Vogliamo educare le nostre figlie alla costanza e al superamento degli ostacoli che si possono incontrare lungo il cammino e questo sarebbe esattamente il contrario – conclude – Continuerò a cercare soluzioni e a lavorare per tornare a fare ciò che amo di più e ricambiare l'affetto delle persone che mi circondano".