Hakimi incanta la Coppa d’Africa, un colpo da campione: “Il miglior laterale destro del mondo” Hakimi incanta ancora la Coppa d’Africa: dopo la rete contro il Gabon, anche il Malawi conosce la qualità nel calcio da fermo del laterale ex Inter.

A cura di Vito Lamorte

Hakimi non smette di stupire e il Marocco vola ai quarti di Coppa d'Africa. Il terzino del Paris Saint-Germain ha deciso la gara degli ottavi di finale della competizione continentale che si sta disputando in Camerun contro il Malawi con un fantastico calcio di punizione a metà ripresa: una traiettoria stupenda che il portiere avversario non è riuscito contrastare.

Quella dell'ex calciatore dell'Inter è un vero colpo da campione che da 30 metri ha regalato alla sua nazionale la qualificazione al turno successivo del torneo: il laterale classe 1998 si è ripetuto dopo la rete realizzata sempre su punizione, ma con una conclusione molto diversa, nella gara contro il Gabon. Il calciatore del PSG è diventato il primo giocatore a segnare due gol su punizione nella stessa edizione della Coppa d'Africa dal 2008, quando ci riuscì Geremi.

La gara non era iniziata nel migliore dei modi per il Marocco, visto che dopo appena 7′ il Malawi è passato in vantaggio con Mhango: la nazionale di Halilodzic ha pareggiato i conti sul finire di primo tempo En-Nesyri e a metà ripresa ci ha pensato Hakimi a firmare il gol del sorpasso.

Ai quarti di finale la nazionale marocchina affronterà la vincente tra Costa d'Avorio di Kessié e l'Egitto di Salah: l'incontro è in programma per domenica 30 gennaio 2022 alle ore 20.00. Poco dopo la rete su punizione è arrivato un tweet di elogio di Kylian Mbappé per Hakimi: "Il miglior laterale destro del mondo, buonanotte ragazzi".

Sui suoi profili social Hakimi ha dedicato un pensiero alle otto persone morte in Camerun ieri dopo la gara alida per gli ottavi di finale tra i padroni di casa e le Comore: "Le otto persone morte ieri all'Olembe Stadium rimarranno per sempre nella nostra memoria. Il calcio oggi passa in secondo piano nonostante sia una giornata felice per il nostro Paese dopo la classificazione ai quarti di finale della Coppa d'Africa. Riposate in pace".