Haaland fa 40 metri di corsa e ride in faccia all’avversario in piena rissa: sembra un avvertimento Haaland è giovane ma non gli manca la personalità: il centravanti del Manchester City ha fatto 40 metri di corsa per difendere Grealish e nel corso della rissa con i giocatori del Newcastle è scoppiato a ridere in faccia all’avversario.

A cura di Vito Lamorte

Erlinga Haaland non ha paura di nessuno. Il centravanti del Manchester City ha fatto 40 metri di corsa per difendere Jack Grealish, che era stato oggetto di un brutto fallo da un avversario, e nel corso della rissa con i giocatori del Newcastle è scoppiato a ridere in faccia all'avversario con cui stava discutendo animatamente.

L'attaccante si è scagliato contro Dan Burn, che aveva commesso fallo su Grealish e si stava lamentando con il numero 10 dei Citizens perché era sicuro di non avergli procurato danno. Proprio mentre il difensore dei Magpies ringhiava contro il calciatore a terra, Haaland è corso in difesa del compagno ed è nato uno scontro fisico che è sfociato in una rissa.

La situazione sembrava appesa ad un filo perché prima dell'arrivo di Haaland ci avevano pensato Ruben Dias, Rodri e Ederson a scagliarsi contro Burn: in quel momento sono intervenuti anche altri calciatori del Newcastle ma l'arbitro Simon Hooper non aveva in mano la gara. Anzi.

L'arrivo di Haaland, che ha spinto vinto Burn, ha peggiorato le cose: l'attaccante e il difensore del Newcastle si sono spintonati per diversi minuti, con il numero 9 dei Citizens che ad un certo punto si è fatto notare per una risata in faccia agli avversari nel bel mezzo della rissa.

Sia Haaland che Burn sono stati ammoniti per il loro comportamento.

Il ghigno che il norvegese ha riservato al difensore dei Magpies dopo lo ha riprodotto mentre difendeva un pallone vicino alla bandierina del calcio d'angolo dalla pressione di Joelinton.

Il Manchester City ha vinto 2-0 contro il Newcastle grazie ai gol di Phil Foden e Bernardo Silva e ora è a due punti dalla capolista Arsenal, che dovrà giocare contro il Bournemouth.

