Alex Pereira ha il pugno più potente del mondo: è come essere investiti da un'auto in piena corsa Il lottatore brasiliano Alex Pereira colpendo il PowerKube ha realizzato un punteggio di 191.796 ed è diventato l'uomo con il pugno più potente della storia.

A cura di Alessio Morra

Alex Pereira è un lottare di arti marziali miste, oltre a essere un ex kickboxer, ed un ex pugile brasiliano. Nella notte tra sabato 13 e domenica 14 aprile tornerà a combattere e lo farà contro Jamahal Hill nell'evento principale dell'UFC 300. Pereira si sta preparando da tempo, vuole vincere ancora e prima di difendere il titolo è diventato l'uomo con il pugno più potente del mondo. Il brasiliano ha battuto il record che per tanti anni è appartenuto a Ngannou e negli ultimi mesi a Joe Pyfer, colpendo a 191.796.

Pereira sfiderà Hill nell'UFC 300

Il lottatore brasiliano combatte nella divisione dei pesi mediomassimi dell'organizzazione americana dell'UFC, è il campione di categoria e vorrà confermarsi contro Hill, nell'evento che si terrà nel weekend in Nevada. Preparazione durissima per entrambi. Pereira l'ha mostrata anche sui social e un video non ha lasciato indifferenti.

La storia del pugno più forte di sempre

Durante i suoi allenamenti Pereira ha testato il PoverKube ed ha sferrato così il pugno più forte, più violento di sempre. Il PoverKube è un dispositivo con cui si misura la potenza di un singolo colpo, con un bersaglio imbottito collegato a un computer e che dà una risposta o meglio un dato subito, tutto in tempo reale.

Il record in precedenza è appartenuto a Ngannou, ex campione dei pesi massimi UFC, che provò la macchina nel 2018, al massimo della sua carriera, e segnò 129.161 unità di potenza. Dana White, il presidente dell'UFC, all'epoca disse una frase che chiarì e rese bene l'idea di quella potenza: "I suoi pugni (quelli di Ngannou ndr.) equivalgono a 96 cavalli di potenza. È come essere investiti da una Ford Escort che corre il più velocemente possibile".

Pereira ha compiuto un'autentica impresa. Il record di Ngannou è rimasto tale per anni. Ci aveva provato Eddie Hall, vincitore del premio World's Strongest Man, ma senza fortuna. Mentre ci è riuscito un altro combattente dell'UFC Joe Pyfer, che è arrivato a colpire fino a 170.218.

Successivamente è uscito il video di ‘Poatan' Pereira che ha fatto meglio di tutti colpendo il PowerKube con la sola mano destra ed ha raggiunto il punteggio di 191.796. La reazione dei compagni di allenamento rende bene l'idea e fa capire la portata dell'impresa, perché lo stupore è enorme.

Come funziona il PowerKube? Misura velocità, potenza e resistenza. La potenza d'impatto combina la potenza, misurata in watt, con l'energia, misurata in joule, e forma un unico parametro conciso che riflette la potenza d'impatto di un atleta da combattimento. La velocità viene misurata cronometrando l'intervallo tra il colpo e il tocco sullo schermo.