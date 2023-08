Haaland dorme con la bocca tappata da nastro adesivo: lo aiuta, ma può essere pericoloso Erling Haaland, dopo l’utilizzo degli occhiali a lenti blu, ha svelato un’altra abitudine quotidiana che gli permetterebbe di restare ad altissimi livelli per lunghi periodi. Tutto gira attorno al riposo: “Penso sia la cosa più importante al mondo”

Erling Haaland è stato al centro del seguitissimo Podcast condotto da Logan Paul e il campione del Manchester City ha rivelato alcuni aspetti che ritiene alla base delle sue performanti prestazioni in campo. Nessun segreto, ha ribadito l'attaccante norvegese ma semplici accorgimenti che ritiene tuttavia fondamentali per potersi poi esibire a livelli straordinari.

414 minuti giocati, cinque presenze e già tre gol all'attivo. Questo è lo score di Erling Haaland in quest'inizio di stagione 2023/2024 con la maglia del Manchester City. In pratica, il fenomeno 23enne è ripartito sulle stesse medie che lo hanno reso eccezionale, siglando quasi una rete a partita. E di fatto, Haaland non sembra conoscere pause, anzi, mostrando una continuità di rendimento e di realizzazioni sotto porta, quasi surreale.

Un vero e proprio uomo-gol al quale il City ha affidato le sue fortune, venendo ben ripagato visto che la scorsa stagione si è conclusa con uno strepitoso ‘treble'. Così, tutto ciò che circonda il classe 2000 è al centro della curiosità e dell'interesse dei più tanto che non è assolutamente passata inosservata la sua chiacchierata in "Impaulsive", il podcast condotto da Logan Paul, in cui non si è tirato indietro nel raccontare anche qualche aspetto extra calcio, come fa nella sua vita privata, a gestire pressioni e impegni nel migliore dei modi.

Haaland con la Supercoppa Europea vinta contro il Siviglia, ai rigori

Haaland ha sottolineato che il sonno riveste un’importanza fondamentale nella sua vita: "Penso che il sonno sia la cosa più importante al mondo. Quindi, bisogna dormire bene". E per farlo, l'attaccante del City utilizza delle tecniche ben precise per migliorare il riposo: utilizza occhiali speciali con delle lenti blu come parte del suo rituale pre-sonno e, inoltre, si tappa la bocca con del nastro adesivo. Due pratiche non convenzionali ma che diversi studi assicurano permettere il rilassamento totale dell'organismo.

Le specifiche degli "occhiali blu" permetterebbero ad Haaland nella fase di preparazione al sonno, di contribuire a ottimizzare la qualità del suo riposo permettendo agli occhi di rilassarsi e filtrare le luci esterne. Una tecnica che Haaland utilizza con costanza tutte le volte che va a dormire indossando gli occhiati tre ore prima di coricarsi.

Ennesimo inizio di stagione di Haaland al City: in 3 gare di Premier ha già segnato altrettanti gol

Oltre a ciò, Haaland ha condiviso un'altra abitudine del tutto inedita, che pratica prima di dormire: si tappa la bocca. Una tecnica precisa che si allinea ad una tendenza crescente nel campo dell’ottimizzazione del sonno, con l’obiettivo di incoraggiare la respirazione nasale e migliorare il riposo generale. Ma se per gli occhiali blu non sembrano esserci controindicazioni, per il "taping" la situazione cambia: Haaland la utilizza con costanza e senza effetti collaterali, ma è un metodo al vaglio di studi scientifici e medici che non sembrerebbe adatto per tutte le persone allo steso modo.

Comunque sia, i due metodi, abbinati insieme, permetterebbero ad Haaland di mantenersi in una forma ottimale per poi esprimersi al meglio in campo: "Questo tipo di cose è semplice" ha spiegato il campione norvegese, "ma penso che se fai molte cose insieme alla fine non va bene. Fare piccole cose semplici ogni giorno, invece, per un periodo più lungo ripaga davvero!"