video suggerito

“Ha segnato il portiere!”: una squadra assiste in diretta al clamoroso finale che gli dà la salvezza Un gol al 94′ del portiere del Malaga ha dato i playoff alla sua squadra ma anche la salvezza al Merida, i cui giocatori – che si erano riuniti per assistere alla partita – sono esplosi davanti al televisore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alfonso Herrero ha fatto un favore non solo a se stesso (è il suo primo gol da portiere in carriera) e al Malaga, cui ha dato il punto dei playoff matematici, ma anche a qualcun altro che stava assistendo in TV alla sua partita a centinaia di chilometri di distanza: il Merida si è salvato proprio grazie ai due punti tolti in quel momento ai rivali diretti del San Fernando e l'esultanza dei giocatori è stata incontenibile. "Ha segnato il portiere!", è stato l'urlo rimbalzato dalla diretta televisiva allo stanzone che ospitava l'happening.

Il gol del portiere del Malaga al 94′

Il Malaga domenica era impegnato in trasferta contro il San Fernando nella terzultima giornata del proprio girone della Segunda B, la terza divisione spagnola. Alla squadra andalusa era sufficiente il pareggio per qualificarsi ai playoff per la promozione in seconda serie, ma i padroni di casa – che invece avevano disperato bisogno dei tre punti per continuare a sperare nella salvezza – erano in vantaggio quando ormai il cronometro dell'arbitro stava per decretare la fine del match. A quel punto, perso per perso, Herrero si è lanciato nell'area avversaria e al 94′ ha incornato un pallone spiovente da calcio d'angolo per segnare il gol dell'1-1.

"L'ha toccata un difensore, spero che me lo assegnino"

Una rete che ha consentito al Malaga, quarto in classifica, di portare il proprio vantaggio sul Recreativo Huelva (sesto) a 6 punti, con gli scontri diretti a favore quando mancano due turni alla fine. Playoff sicuri dunque, e grandissima gioia per il 30enne portiere spagnolo, che vanta qualche presenza nelle nazionali giovanili iberiche. "Il mio gol è stato più cuore che altro – ha detto Herrero nel dopo partita – Ero arrabbiato per come stava andando la partita e mi sono buttato in area. Antoñito ha messo una palla incredibile, io non sono molto bravo a colpirla di testa, l'ho toccata un po', l'ha toccata un difensore ed è entrata. Ho chiesto all'arbitro di assegnarmelo, non so se me lo darà oppure no. Sarebbe il primo gol della mia carriera".

La festa del Merida, salvo grazie al gol di Herrero

Una rete che è stata salutata da un boato e scene di esultanza davanti alla TV da parte dei giocatori del Merida, che – dopo aver fatto il proprio dovere battendo 3-0 sabato l'Intercity – avevano bisogno a loro volta almeno di un pareggio del Malaga per avere la certezza di essersi salvati ai danni proprio del San Fernando. La squadra si è dunque riunita per assistere alla partita in una saletta dello stadio Romano José Fouto.

"Ha segnato il portiere!", come è capitato pochissime volte nella storia del calcio. Ed è subito festa, anzi due feste.