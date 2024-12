Guido Burgstaller brutalmente aggredito in strada: cranio fratturato, potrebbe non giocare mai più

video suggerito

L'aggressione subita in strada da Guido Burgstaller è stata brutale. L'attaccante 35enne del Rapid Vienna è ricoverato in ospedale per aver riportato una frattura alla base del cranio in seguito a un violento assalto subito da uno sconosciuto sabato scorso nella zona di Heldenplatz (piazza storica della capitale austriaca). La gravità delle lesioni – come spiegato anche in un comunicato del club – è tale che potrebbe addirittura non tornare mai più in campo.

L'aggressione subita nel Centro della capitale austriaca

I testimoni che hanno assistito alla scena hanno raccontato della colluttazione improvvisa tra l'ex nazionale austriaco e questa persona ancora non identificata, che s'è dileguata poco dopo l'agguato. Ancora non sono chiari i motivi dell'accaduto, le indagini della polizia sono in corso e scattate dopo al denuncia fatta da uno sconosciuto. L'unica certezza che c'è al momento è che Burgstaller dovrà star fermo per diversi mesi e ipotizzare adesso quando potrà rientrare è solo un azzardo.

"Chiediamo di rispettare la privacy di Guido Burgstaller e della sua famiglia – si legge nella nota ufficiale della società -. Se ci saranno novità nei prossimi giorni, l'SK Rapid lo riferirà d'intesa con il suo staff medico e con Guido Burgstaller. L'SK Rapid sosterrà pienamente il calciatore nel suo percorso verso una guarigione completa e, si spera, rapida. Confidiamo nelle autorità competenti affinché il colpevole, finora sconosciuto, venga assicurato rapidamente alla giustizia".

I numeri di Burgstaller con la maglia del Rapid Vienna

Burgstaller è legato al Rapid Vienna fino alla prossima estate (scadenza del contratto): aveva già immaginato per allora che avrebbe appeso le scarpette al chiodo, tanto da accettare anche in questo campionato un ruolo non più di primo piano e di intoccabile ma quasi da chioccia per gli attaccanti del futuro. Una sorta di riconoscenza nei confronti della squadra dov'è tornato due anni fa dopo aver indossato le maglie di Cardiff, Norimberga, Schalke 04, e St. Pauli.

Con la maglia del Rapid Vienna ha disputato nel complesso 203 partite, segnato 69 gol e fornito 41 assist. Quanto alla stagione attuale, Burgstaller poteva vantare uno score di rispetto soprattutto nelle Coppe: 4 reti e 2 ssist in 6 match di qualificazione in Europa League, 2 gol in 5 incontri di Conference League. Appena 2 i centri in campionato su 13 presenze. Sono 26 le gare giocate con la selezione austriaca (2 reti), l'ultima risale alla partita di qualificazione a Euro 2024 contro l'Azerbaigian nell'ottobre 2023.