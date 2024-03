Guardiola ha tolto il Wi-Fi dagli spogliatoi del Manchester City: “È sconvolgente, ma poi capisci” Guardiola è un allenatore che cura ogni minimo dettaglio e per questo al suo arrivo al City una delle prime mosse è stata quella di togliere la linea internet dagli spogliatoi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

L'impatto di Pep Guardiola sul Manchester City è stato fortissimo, ma soprattutto all'inizio i suoi metodi non sono piaciuti proprio a tutti. Lo spagnolo è tra gli allenatori più forti di sempre e ai suoi giocatori chiede di mantenere altissima l'asticella in qualsiasi momento: Bacary Sagna ha svelato tutti i retroscena del suo arrivo in Inghilterra, comprese delle particolari abitudini che all'apparenza sembravano strane.

Essendo un allenatore molto meticoloso, Guardiola ha voluto gestire in prima persona ogni minimo dettaglio della sua nuova squadra. Una delle sue prime mosse è stata quella di staccare la rete Wi-Fi dagli spogliatoi del City: "È venuto al Manchester City e ha tagliato il Wi-Fi nello spogliatoio, così tu senti come se fossi un bambino. All'inizio è sconvolgente perché pensi che non sei un bambino… ho 30 anni, non ho bisogno di fare tutto questo".

In tanti hanno sposato il pensiero di Sagna: a nessuno piaceva essere trattato in quel modo dal nuovo allenatore che pretendeva la massima concentrazione in campo ma soprattutto fuori. Per questo staccare la rete internet dagli spogliatoi è stato un gesto che non è subito stato compreso.

L'ex giocatore, che è stato con Guardiola solo un anno, ha però ammesso che i suoi modi erano finalizzati a qualcosa di più grande: "Ma poi capisci perché hanno vinto il triplete l'anno scorso, perché tutti sono disciplinati e hanno la mentalità giusta". Disciplina è la parola d'ordine per il tecnico spagnolo che ha voluto mettere da subito in chiaro le cose.

Proprio questo p stato il segreto della sua longevità: "E se non hai la mentalità giusta nello sport potresti brillare per un anno o due anni. Ma dopo un po' te ne andrai perché rimanere ad alto livello è molto difficile per molto tempo".

Tra le altre cose, Guardiola è inflessibile anche sulla forma fisica dei suoi giocatori, ai quali è richiesto di essere sempre al meglio della condizione: "Riguarda l'alimentazione che avrai per tutta la settimana: ad esempio, se sei 1 kg in più del tuo peso sei fuori squadra! Non ti alleni".