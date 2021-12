Guai in vista per Icardi e Wanda Nara: sono stati denunciati per riciclaggio di denaro Nuovi guai per Mauro Icardi e Wanda Nara. La coppia è stata denunciata per riciclaggio di denaro. Il documento è stato depositato presso il tribunale di Comodoro Py (Buenos Aires).

A cura di Fabrizio Rinelli

Non c'è pace per Mauro Icardi e Wanda Nara. L'attaccante del PSG e la moglie-agente del giocatore argentino, che sono appena usciti dalla crisi coniugale che li aveva coinvolti nelle scorse settimane, sono ora alle prese con guai ben più seri. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport citando media argentini, la coppia sarebbe stata denunciata per “riciclaggio di denaro“, “violenza istituzionale” e “corruzione strutturale“. Al momento né il giocatore del PSG e né la modella argentina hanno commentato in prima persona.

Nel mirino alcune operazioni con la loro società, la ‘World Marketing Football SRL’, che ha visto Fernando Miguez, titolare della Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina, depositare la denuncia presso il tribunale di Comodoro Py (Buenos Aires) nella giornata di ieri giovedì 16 dicembre. Così come sottolineato anche dal portale argentino Ámbito, il documento riporterebbe che il riciclaggio di denaro coinvolge anche altre attività di realizzazione di capi di abbigliamento, il marchio WANDA e anche la ‘Wanda Nara Cosmetics'.

Secondo quanto riferisce dall'Argentina il portale Ámbito, la società avrebbe l'obiettivo di "custodire fondi di cassa prodotto dell'attività sportiva di un suo socio, quindi con detti fondi consentire l'ingresso nel mercato dei capitali di eventuali fondi neri ottenuti al di fuori di qualsiasi accordo contrattuale, probabilmente per evitare spese fiscali internazionali”. Un guaio non di poco conto per la coppia che adesso dovrà fare i conti con una vicenda ben più grossa del ‘caso China Suarez' che aveva messo a repentaglio la stabilità della coppia.

Piove sul bagnato dunque in casa Icardi dato che il giocatore sarebbe anche finito nella lista dei giocatori da cedere stilata dal Pochettino al PSG. A pesare sulla scelta dell'allenatore sarebbero state proprio le vicende delle ultime settimane e che riguardano la sua vita privata. Diverse squadre sono interessate all'acquisto dell'argentino finito in Francia dopo la rottura con l'Inter da capitano dei nerazzurri. Su tutte la Juventus che necessita di una punta che possa garantire ad Allegri qualche gol in più per tentare la rimonta in campionato.