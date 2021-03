Grande apprensione per Rui Patricio. L'estremo difensore portoghese del Wolverhampton nel finale del match perso contro il Liverpool ha dovuto fare i conti con un terribile e grave infortunio. Sugli sviluppi di un'azione offensiva dei Reds, il portiere ha incassato una violenta ginocchiata in pieno volto. Un colpo da ko per Patricio che è rimasto immobile per qualche secondo sul terreno prima dell'ingresso dei sanitari. Immobilizzato, e con il sostegno dell'ossigeno, il lusitano è stato trasportato in barella all'esterno dello stadio, e poi in ambulanza in ospedale. Il mister dei Wolves ha tranquillizzato tutti dopo la partita: "È cosciente e sta bene".

Il risultato negativo del monday night contro il Liverpool è passato in secondo piano dopo il grave infortunio occorso a Rui Patricio. Nei minuti finale della sfida del Molineux, il portiere è uscito per cercare di chiudere lo specchio della porta a Salah. Nell'azione concitata però, il portoghese si è scontrato con il difensore compagno di squadra Coady. Una botta tremenda per l'estremo difensore che ha ricevuto una violenta ginocchiata, ovviamente involontaria, in pieno volto. Tutti si sono immediatamente accorti della forza dell'impatto, con Rui Patricio che è rimasto a terra. Il portiere dopo aver alzato i guantoni, per qualche secondo è sembrato privo di sensi, prima dell'arrivo dei sanitari.

Lo staff medico del Wolverhampton con grande cautela, accortosi della gravità della situazione, ha provveduto ad immobilizzare Rui Patricio. Al portiere è stato apposto un collare e inoltre la mascherina per consentirgli il sostegno dell'ossigeno. Dopo circa 10′ il giocatore di casa è stato trasportato prima in barella fuori dallo stadio e poi in ambulanza in ospedale.

Stando alle prime indiscrezioni per Rui Patricio potrebbe trattarsi di un brutto trauma cranico. Il tecnico dei Wolves Espirito Santo ha dichiarato nel post-partita: "Rui parla, ricorda e sembra stare bene". Subito per lui sono arrivati i messaggi d'in bocca al lupo del Wolverhampton e poi del Liverpool, per una situazione che ha richiamato alla memoria quanto accaduto ad inizio stagione al compagno di squadra Jimenez che rimediò una brutta frattura al cranio dopo uno scontro di gioco.