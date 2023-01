Gnonto segna il primo gol in Premier, Scamacca risponde: Mancini sorride, l’Italia conta su di loro Nella sfida di Premier League tra Leeds e West Ham sono andati in rete sia Gnonto che Scamacca: il CT Mancini sorride, l’Italia conta sui loro gol per il prossimo futuro.

A cura di Vito Lamorte

Si è aperto nel miglior modo possibile il 2023 dei giovani italiani in Premier League. Wilfred Gnonto e Gianluca Scamacca si sono affrontati a Elland Road nella sfida valida per la 19a giornata del campionato inglese. Tra Leeds United e West Ham il match si è chiuso sul risultato di 2-2 ma i due ragazzi nel giro della Nazionale si sono messi in mostra trovando il gol e pregevoli giocate.

Ad aprire i giochi è stato l'attaccante scuola Inter, che ha chiuso una triangolazione con Summerville e ha battuto sul primo palo Fabianski. Per Gnonto non è stato semplice ambientarsi in Inghilterra e nella prima parte di stagione non è stato utilizzato molto da Jesse Marsh.

Da novembre in poi c'è stata un'inversione di tendenza e lo stop per i Mondiali sembrava aver interrotto un percorso di crescita importante, ma non è andata così: l'ex Zurigo è partito titolare nelle tre partite che il Leeds ha giocato dalla ripresa del torneo e sembra essere sempre più a suo agio nel torneo inglese.

Oltre a diventare il terzo marcatore italiano più giovane nella storia della Premier League (19 anni e 60 giorni), dietro solo a Federico Macheda e Giuseppe Rossi; Wilfried Gnonto è diventato il più giovane calciatore del Leeds a trovare il gol dai tempi di James Milner contro l'Everton nel 2004 (18 anni e 100 giorni).

Dopo la rete dei Whites è salito in cattedra il West Ham che prima ha trovato il pareggio su rigore con Lucas Paquetà e poi ha ribaltato l'incontro con la rete di Gianluca Scamacca.

L'ex Sassuolo ha approfittato di un retropassaggio sbagliato di un giocatore del Leeds e dal limite dell'area ha fatto partire un destro che ha baciato il palo ed è finito in rete. Per Scamacca si tratta della terza rete in Premier League dopo le 4 segnate in Conference con la maglia degli Hammers.

Una serata che ha sicuramente fatto sorridere Roberto Mancini e i componenti del suo staff, visto che i due attaccanti fanno parte del giro azzurro e sono tenuti in grande considerazione a Coverciano.

Il reparto d'attacco è quello più in difficoltà in questo momento e il Mancio deve trovare le soluzioni migliori per provare a dare stabilità sotto il punto di vista dei gol alla Nazionale: alle porte ci sta la Final Four di Nations League e le qualificazioni ai prossimi Europei e tutti sono importanti per la costruzione del gruppo azzurro del prossimo futuro.