Gli steward sono impagliati: l’invasione di campo più ridicola della storia del calcio I tifosi del Millwall hanno fatto festa dopo l’ultima partita casalinga della squadra londinese. La loro invasione di campo è diventata virale per il comportamento ridicolo degli steward: delle statue di marmo.

A cura di Paolo Fiorenza

In Inghilterra il ruolo degli steward è molto rilevante, si sa: a loro viene demandata gran parte dei compiti di ordine e sicurezza all'interno degli stadi. È richiesta prontezza ma anche sensibilità, per capire quando quello che accade sugli spalti ed eventualmente in campo rappresenti effettivamente una minaccia o una violazione dei regolamenti comportamentali imposti dai club ai tifosi. La sensibilità in questione può arrivare a chiudere un occhio, ma chiuderli tutti e due – restando peratro immobili al proprio posto come delle statue – forse è un po' troppo.

È esattamente quello che hanno fatto gli steward del Millwall, formazione di Championship inglese che oggi ha giocato l'ultima partita casalinga del campionato. La stagione finirà sabato prossimo in trasferta a Bournemouth – la squadra è attualmente all'ottavo posto in classifica – e dunque il match di oggi contro il Peterborough era la classica occasione per i tifosi di casa per salutare i propri beniamini e fare anche un po' di festa. Il clima di gioia è stato ulteriormente stuzzicato dalla vittoria del Millwall per 3-0 ed allora in molti hanno avuto l'idea di invadere il terreno di gioco del The Den.

Un'invasione pacifica sul prato dello stadio londinese, che peraltro era presidiato dagli steward piazzatisi l'uno accanto all'altro tenendosi la mano, in modo da formare una catena umana in teoria insuperabile. Solo in teoria, visto che nella realtà la barriera degli addetti alla sicurezza si è dimostrata più permeabile di un colapasta: di fatto nessun tifoso è stato fermato, facendo diventare i video dell'invasione immediatamente virali sui social, con annesse battute sulla durezza dell'opposizione degli steward. Forse facevano miglior figura a togliersi direttamente di mezzo…