Giugliano fa un assist di tacco favoloso nella finale di Coppa Italia vinta dalla Roma: è un’opera d’arte

Manuela Giugliano fa un assist di tacco favoloso nella finale di Coppa Italia vinta dalla Roma contro la Fiorentina: la giocata della numero 10 è un'opera d'arte.

A cura di Vito Lamorte

Manuela Giugliano incanta con un assist di tacco favoloso nella finale di Coppa Italia vinta dalla Roma contro la Fiorentina. La numero 10 della squadra giallorossa ha sfoderato, ancora una volta, tutta la sua tecnica in occasione dell'atto conclusivo del torneo nazionale e ha confezionato una giocata che è già entrata nei cuori di tutti i tifosi e osservatori italiani.

In occasione di un cross dalla destra, Giugliano si è trovata con il corpo più avanti della palla e ha colpito il pallone di tacco mandandolo nella zona dove era appostata Valentina Giacinti: l'attaccante ha colpito di testa e ha segnato il gol del pareggio per le campionesse d'Italia ma ha rimediata anche un bel colpo, involontario, in faccia dal portiere avversario.

Giugliano incanta tutti con un assist di tacco a Giacinti

Manuela Giugliano ha firmato tre assist nel corso della partita che si è chiusa 3-3 dopo i 90′ e si è decisa solo ai rigori in favore delle giallorosse ma la prima giocata è quella che è rimasta negli occhi di tutti. La numero 10 della Roma si trovava sulla linea dell'area di rigore quando è partito un cross dalla destra ma la palla era indirizzata alle sue spalle e non davanti.

Alzano la gamba all'indietro è riuscita a colpirla e ad indirizzarla verso la sua compagna che ha rimesso in pareggio, per la prima volta, l'incontro: una giocata bellissima perché si può notare la naturalezza del gesto e anche la consapevolezza di poter fare una cosa del genere in quella zona di campo. Davvero molto bello.

La dedica speciale di Giugliano dopo la vittoria della Coppa Italia

Manuela Giugliano ha parlato dopo la finale di Coppa Italia vinta dalle giallorosse ai microfoni della Rai: "Oggi l'importante era conquistare questo trofeo che mancava da un po'. Ce lo siamo sudato, come ogni partita fino a oggi. Siamo molto contente, perché credo che abbiamo dimostrato che non molliamo mai indossando questa maglia e l'abbiamo onorata ancora una volta fino all'ultimo secondo, quindi ora ci godiamo questa fantastica vittoria e festeggiamo".

All'intervistatrice che le chiede se ha una dedica particolare risponde così: "Ci tenevo tanto a dirlo. Questa vittoria la dedico a Fabio Melillo (tecnico della Ternana ndr) che sta attraversando un periodo molto importante della sua vita. Volevo dirgli che siamo tutte con lui e che non deve mollare neanche un millimetro".