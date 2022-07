Giroud svela perché non è andato all’Inter: “Mi volevano ma hanno detto che erano finiti i soldi” Olivier Giroud ha raccontato, in occasione della sua presentazione del suo libro ‘Crederci, sempre’, il retroscena di mercato che lo ha visto vicino all’Inter prima di firmare per il Milan.

A cura di Vito Lamorte

Olivier Giroud non poteva immaginare un primo anno al Milan migliore di così. Il calciatore francese alla sua prima stagione si è portato a casa lo Scudetto, aggiungendo un altro titolo alla sua già prestigiosa bacheca personale. Il numero 9 rossonero ha presentato il suo libro ‘Crederci, sempre' a Casa Milan e ha parlato così dei temi legati alla sua nuova iniziativa: "Volevo scrivere questo libro. Lo scrittore di un libro su Deschamps mi ha contattato perché voleva scrivere un libro sulla mia vita; ho preso del tempo per riflettere. È un po' strano perché sono ancora un giocatore, ma alla fine ho deciso di scriverlo; ringrazio lo scrittore: abbiamo fatto un grande lavoro insieme".

Sulla vittoria dello Scudetto il centravanti francese ha raccontato così quello accaduto a Reggio Emilia e nei giorni successivi: "Ho paragonato l'atmosfera di vincere lo Scudetto a quella del Mondiale. È normale. Non ho mai visto questo tipo di celebrazioni. La gente ha aspettato a lungo questo titolo; la gente piangeva per la strada e questo ti prende il cuore. Con la Francia andammo troppo velocemente, qui ci abbiamo messo 4 ore e mezza. I tifosi a Reggio Emilia sono tutti venuti sul campo: non me lo aspettavo, è stato pazzesco".

Giroud, però, poteva andare all'Inter prima di vestire la maglia rossonera. Il numero 9 del Diavolo ha raccontato così la trattativa con i nerazzurri e gli ultimi mesi della sua permanenza al Chelsea prima dell'arrivo a Milano: "L'Inter era molto interessata a me, ma ad un certo punto mi hanno detto che non c'erano più soldi per me. Mi voleva anche la Lazio. Ero disperato, volevo andare via. Potevo andare al Tottenham, ma avevo giocato nell'Arsenal. Era destino che fossi rossonero e non nerazzurro".

In più di una sessione di mercato l'attaccante francese è stato accostato all'Inter ma non se n'è mai fatto nulla per i problemi economici dei nerazzurri o perché a Milano hanno scelto di dare priorità ad altre operazioni. Fortuna per il Milan e per lo stesso Olivier Giroud, che è stato tra gli uomini simbolo del 19° titolo del Diavolo.