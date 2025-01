video suggerito

Genoa-Monza a rischio rinvio per il maltempo in Liguria: dichiarata allerta meteo arancione A Genova nel pomeriggio scatterà l’allerta meteo arancione e la partita tra Genoa e Monza potrebbe essere rinviata per l’emergenza maltempo: si attende la decisione del Prefetto. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'ultima partita della 22esima giornata della Serie A rischia di essere rinviata per maltempo: in Liguria è stata dichiarata l'allerta meteo arancio e per questo lo svolgimento del posticipo del lunedì Genoa-Monza alle ore 20:45 è in forte dubbio. Nel pomeriggio arriverà la decisione sull'eventuale slittamento della gara che potrebbe essere spostata per garantire l'incolumità delle persone che saranno presenti allo stadio per assistere all'evento nonostante le condizioni meteo avverse.

Genoa-Monza può essere rinviata

Nella notte in Liguria le condizioni meteorologiche sono andate incontro a un grave peggioramento che ha fatto scattare l'allerta rossa su tutti il Levante. Per la città di Genova è stata dichiarata l'allerta arancione per rischio di inondazioni e dunque anche la partita in programma questa sera a Marassi potrebbe essere spostata a causa dell'emergenza. Nel primo pomeriggio verrà presa la decisione definitiva su Genoa-Monza che potrebbe slittare a data da destinarsi per l'impraticabilità del campo e la sicurezza degli spettatori che saranno presenti.

L'allerta è stata ufficializzata per la città dalle 18 di oggi alle 8 di domani mattina con il meteo che potrebbe peggiorare drasticamente nel pomeriggio: a Genova piove ininterrottamente da stamattina e gli esperti si aspettano una situazione di emergenza che potrebbe evolvere nelle prossime ore. Spetterà dunque al Prefetto decidere se rinviare la partita dopo la valutazione del Centro Operativo Comunale. Le due squadre sono in ritiro, pronte ad assecondare qualsiasi decisione: la preoccupazione è legata soprattutto alle condizioni dello stadio Ferraris, situato in un'area a rischio inondazioni che potrebbe mettere in pericolo i giocatori e gli spettatori che accorreranno per assistere alla partita in programma questa sera alle ore 20:45.